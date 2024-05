Un’estate fra spettacoli e cantieri 

La formula sarà quella già collaudata negli ultimi anni: eventi enogastronomici, mostre mercato, sport e musica dal vivo. I lavori ancora in corso nell’area grandi eventi frenano le ambizioni di Comune e privati, ma Torregrande prova comunque a ritagliarsi uno spazio nella programmazione estiva. «Siamo in attesa di capire dall’amministrazione civica quale sarà il budget a disposizione - fa sapere Antonio Caria, presidente del Centro commerciale naturale della borgata- Nel frattempo abbiamo già avviato l’organizzazione, vorremmo partire con gli eventi già la seconda settimana di giugno».

Il programma

Lo scorso anno le risorse stanziate ammontarono a 21mila 500 euro, compresi i 3500 destinati ad Input On Stage, associazione che ha curato alcuni degli appuntamenti, e i 2mila impiegati in occasione del motoraduno. Tra le conferme «ci saranno la Festa della birra, alcuni eventi di street food e diversi “piccoli” spettacoli per offrire intrattenimento per regalare serate all’insegna della spensieratezza ai nostri ospiti e valorizzare le nostre attività commerciali» va avanti Caria. In calendario, con tutta probabilità anche la mostra canina che lo scorso anno ha attirato nella frazione un pubblico numerosissimo. Il cantiere sul lato del lungomare che guarda al porticciolo impone la logistica. «Sicuramente gli eventi saranno organizzati nella piazza della torre e sul lato opposto» aggiunge il presidente del Centro commerciale naturale di Torregrande. L’obiettivo è mettere in piedi un programma variegato e ben distribuito. «Stiamo cercando di coordinare eventi sportivi, culturali e di spettacolo per evitare che siano concentrati negli stessi fine settimana o, ancor peggio, nelle stesse giornate» conferma il presidente della commissione Cultura, Antonio Iatalese che nei giorni scorsi ha riunito attorno al tavolo anche gli assessori allo Sport Antonio Franceschi e alle Attività produttive Valentina De Seneen.

La regia

Il 4 giugno nuovo appuntamento a Palazzo degli Scolopi e stavolta, assieme alla commissione Cultura, si ritroveranno anche quella alle Attività produttive, i Centri commerciali naturali del centro storico e di Torregrande, Pro Loco e Confcommercio. «Vogliamo creare un’unica cabina di regia - conclude Iatalese - coinvolgere tutti gli organizzatori per predisporre al meglio le attività».

