Un’estate fra schiamazzi e vandali  

Da borgata silenziosa e sonnolenta ad arena di schiamazzi, vandalismi e inciviltà. Sono i due volti di Torregrande, nel fine settimana in balìa di ragazzini, spesso giovanissimi, lasciati a se stessi. Il bilancio? Vetri rotti, notti insonni e qualche episodio che ha decisamente superato il limite.«Solo per miracolo non è successa una tragedia» sostiene suor Ann Mary, ancora scossa dopo l’ennesima scorribanda notturna sul lungomare a pochi passi dall’istituto religioso.

Il caos

«Domenica notte – racconta la religiosa – qualcuno ha lanciato grossi sassi nel cortile dove erano parcheggiate le nostre auto e quelle degli ospiti della struttura. Gli anziani che vivono con noi spesso si affacciano anche di notte per prendere una boccata d’aria: sarebbe bastato che uno di loro fosse lì e oggi avremmo parlato di ben altro». Le Figlie di san Giuseppe, che gestiscono una scuola materna e accolgono anziani in villeggiatura nella struttura Stella Maris, sono da settimane nel mirino. «Lanciano bottiglie nel cortile della scuola, hanno rotto il campanello. È come vivere in trincea», aggiunge. Le suore hanno presentato una denuncia ai carabinieri.

Terra di nessuno

Torregrande, la tranquilla borgata marina di Oristano, vive da oltre due mesi un copione che si ripete ogni fine settimana. Per sei giorni regna il silenzio. Poi arriva il sabato notte, e tutto cambia. Gruppi di ragazzi invadono il lungomare: urlano, spaccano bottiglie di superalcolici, usano i marciapiedi come bagni pubblici e sfrecciano sui motorini fino all’alba.Il “gioco” più diffuso? Suonare campanelli nel cuore della notte e fuggire. Ma spesso si va oltre. «Alcuni ragazzi sono stati visti mentre se la prendevano con un gatto», denunciano i residenti. Anna Paola Luciani, che vive a Torregrande tutto l’anno, segnala: «La sensazione è di un abbandono perenne. Tempo fa un gruppo di ragazzi scalmanati si è intrufolato in un chiosco ancora chiuso e ne ha combinate di tutti i colori». Le proteste si sono trasformate in una lettera aperta, firmata da Margherita Meloni a nome dei residenti della frazione e scritta con tono ironico, nella speranza di scuotere le coscienze, soprattutto quelle dei genitori dei ragazzi. La “febbre del sabato sera”, così viene chiamata, è descritta come «un virus che contagia Torregrande ogni fine settimana con sintomi come urla, vandalismi (qualche settimana fa sono stati divelti alcuni paletti sistemati lungo il percorso tra Villa Baldino e il porticciolo), disturbi intestinali improvvisi e un’insana passione per il lancio di bottiglie e lattine».Eppure, i cittadini tengono a precisare: «Non vogliamo fare un processo ai locali sul lungomare che lavorano e ogni domenica mattina ripuliscono anche i rifiuti lasciati da altri».Il problema, però, resta. Comune e Prefettura sono stati informati, ma i risultati sono pressoché nulli. «Chiediamo maggiori controlli – conclude Ada Carboni, anche lei residente della borgata – e soprattutto che maggiore responsabilità alle famiglie».

