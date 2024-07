Un’estate fra rifiuti e zanzare 

Alla fine il cantiere sul lungomare che guarda verso il porticciolo non sembra l’unico problema di Torregrande. Fra blatte, formiche e discariche disseminate un pò ovunque la stagione non decolla. Gli ombrelloni in spiaggia non mancano ma sono soprattutto di residenti e proprietari delle seconde case. La passeggiata gremita nel dopocena è solo un ricordo sbiadito di qualche anno fa: in pochi sfidano l'assalto degli sciami di zanzare per un gelato o una sosta davanti alle bancarelle.

I disagi

La partenza non è stata delle migliori per la borgata, i turisti arrivano alla spicciolata mentre gli incivili non mancano. Tralasciando i marciapiedi dissestati che entro la prossima estate dovrebbero essere sistemati, basta spingersi nelle vie secondarie per capire che le cattive abitudini sono difficili da estirpare almeno quanto le erbacce sull’arenile. In via Magellano, arrivando da Cabras, fino a ieri mattina un mucchio di rifiuti invadeva il marciapiede: c’è voluta più di una settimana perché venisse rimosso. Ma è nella pineta che l'immagine della bandiera blu sembra assumere una tinta rosso vergogna. «C'è di tutto - sbotta Giovanni Cucca, residente che ha segnalato la situazione all'ufficio Ambiente - frigoriferi, pezzi d'auto, cassette e sacchi di rifiuti. Mi è stato detto che sarebbero intervenuti gli operai, poi sono stato ricontattato per sapere di quali materiali si trattasse. Ho collaborato inviando numerose foto ma c'è un settore che dovrebbe occuparsene». Nei giorni scorsi il sopralluogo degli operai. «La pineta è in totale abbandono - va avanti Cucca - i rami spioventi offrono un nascondiglio ideale per chi, forse non in regola con la tassa sui rifiuti, pensa bene di liberarsene come meglio può».

Ambulanti

Dopo il blitz della polizia locale, costato una multa un venditore sprovvisto di licenza (altri erano stati fatti allontanare) nel sito del Comune è stato pubblicato l'avviso per le concessioni demaniali per l'attività di commercio itinerante per agosto e settembre: 39 al massimo, sul lato della passeggiata che va dalla torre all'ex Hotel del Sole. Le manifestazioni d'interesse dovranno pervenire entro mercoledì 31.

RIPRODUZIONE RISERVATA