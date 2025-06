Un’estate fra mercatini, cultura, sport e musica 

Il Comune di Orosei annuncia il proprio programma estivo tra mercatini, cultura, sport, serate musicali e tanto altro. In questi giorni, sino al 30 settembre, dalle 20 a mezzanotte, ampio spazio al mercatino serale estivo in piazza del Rosario. La mattina, dalle 10 sino alle 18, mercatini artigianali sui posteggi costieri a Cala Ginepro, Cala Liberotto, Marina di Orosei e Su Petrosu. Il 2 luglio serata musicale di Giambattista Longu, venerdì 4 luglio invece Sagra del dolce organizzata dalla Leva '95. Il giorno dopo Memorial di Patrizio Mura, sfilata delle maschere tradizionali con vestizione e serata di musica sarda. Il 9 in piazza del Popolo, a partire dalle 2, si esibiranno i Fred & The Black Guys. L'11 serata musicale e Sagra della pecora. Il 12 Chicken Fest, organizzata da La casa de los globos, nel cortile delle scuole elementari e "Beach volley senza mare" nel campo sportivo di Sos Alinos. Il 16, 17 e 18 tanta musica con Black in trio, Dj Lauretta, Caleidos e l'illusionista, mentalista e ipnotista Marik. Il 19 Sagra del maialetto "Sa notte 'e mesu triulas" organizzata dal comitato "Festas" e presentazione di una mostra collettiva d'arte sull'Anno Santo, "Al suon dell'eterno". Seguono serate di chitarra, poesia, canti e balli tradizionali, concerti principali e minori e serate musicali con Francesco Piu e La Grange. (g. pit.)

