“Un’estate fa” amarcord versione thriller 

Rientra nel genere viaggi nel tempo, tra giallo commedia e nostalgia. L'estate del 1990, i Mondiali di calcio, Italia ’90 con Totò Schillaci, il mare, le cabine a gettoni, il campeggio, i colpi di fulmine e un mistero che dura trent'anni, ma niente politica. È l'ambientazione temporale della nuova serie Sky Original “Un’estate fa”, che andrà in onda a partire dal 6 ottobre su Sky e Now in otto puntate.

Lino Guanciale e Claudia Pandolfi con i loro alter ego diciottenni Filippo Scotti e Martina Gatti; nel cast, fra gli altri, anche Nicole Grimaudo, Paolo Pierobon, Anna Ferzetti, Paolo Triestino, Massimo Dapporto, Alessio Piazza. Bella la colonna sonora da a-Ha di “Take on me”, ai Frankie Goes to Hollywood al Califano di “Un'estate fa” sia nella storica versione di Mina che nella cover della Michielin.

Protagonisti assoluti nello stesso ruolo, Elio, Filippo Scotti (“È stata la mano di Dio”) e Lino Guanciale (“Il Commissario Ricciardi”, “La Porta Rossa”, “Sopravvissuti”). Trent'anni fa in un'estate che avrebbe potuto essere come un'altra, un gruppo di amici va in vacanza in campeggio ma una ragazza, Arianna (Antonia Fotaras), scompare una notte e un altro, Elio, viene ritrovato il giorno dopo in stato confusionale, non ricordando nulla di quello che è accaduto.

Guanciale è Elio, un cinquantenne dalla vita che sembra perfetta, con una bella famiglia e un lavoro da avvocato, una moglie e una figlia. Quando viene rinvenuto il corpo della ragazza di cui era innamorato da adolescente è il primo in cima alla lista dei sospettati.

