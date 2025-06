Un’estate di sport, musica e poesia 

Un’intera stagione ricca di spettacoli, appuntamenti culturali e tanta musica: il Comune lancia “Pula dimensione estate”, il cartellone che da oltre quarant’anni anima le serate di turisti e residenti. Pula si conferma anche quest'anno una località turistica accogliente e vivace con un ricchissimo programma di spettacoli e intrattenimento organizzato in collaborazione con le associazioni del paese che andranno avanti sino a settembre. C’è solo l’imbarazzo della scelta: il pubblico potrà scegliere se assistere alle tante manifestazioni sportive che andranno avanti sino alla fine dell’estate, prendere parte agli appuntamenti musicali che si terranno due volte a settimana in piazza Del Popolo, o raggiungere Nora per godersi gli spettacolo della Notte dei Poeti.

Le novità

Quest’anno, inoltre, a Pula farà tappa il Premio Strega Poesia, e tornerà il Festival dei Canti della Sardegna: imperdibile la terza edizione di Pula Letteraria, che dal 28 al 30 agosto porterà nella cornice del Parco archeologico di Nora alcuni tra i migliori scrittori del panorama nazionale. Da non dimenticare l'ottava edizione del Pula Buskers festival, con artisti e circensi da tutto il mondo.

Per i più piccoli

Donatella Fa, assessora al Turismo, introduce le novità di quest’anno: «In primis ci sarà un maggior numero di appuntamenti dedicati ai più piccoli, due giorni a settimana verranno dedicati alle bambine e ai bambini di Pula e ai turisti con un’animazione in quattro lingue, grazie ad animatrici e animatori saremo in grado di coinvolgere i bambini che provengono da più parti del mondo. Gli appuntamenti inizieranno alle 19,30, un orario pensato per venire incontro alle famiglie e allo stesso tempo evitare le ore più calde della giornata. Proprio in virtù di una stagione turistica più lunga rispetto al passato, abbiamo deciso di potenziare il programma, e dare vita ad appuntamenti sino alla fine di settembre».

Per tutte le età

Simona Urru, consigliera di maggioranza, si sofferma su uno degli aspetti innovativi di questa edizione di Pula dimensione estate: «L’idea è stata quella di realizzare un programma sempre più ricco e coinvolgente, aumentando il numero delle serate e inserendo nuovi format che abbracciassero tutte le fasce d’età. Tra questi, la rassegna Marte e Giove dj nella quale si fondono generi musicali diversi suonati con i vinili 45 giri, si tratta di una vera e propria novità con un attrattiva unica. Pensare davvero a tutti è stato il nostro obiettivo. Spero che cittadini e turisti apprezzino il nostro lavoro».

