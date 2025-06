Un’estate di musica e degustazioni  

L’estate in città si accende fra concerti, spettacoli - anche per i bambini - teatro e degustazioni. Con il solito format delle manifestazioni diffuse - dal centro al litorale - testato cinque anni fa e riproposto anche nella nuova edizione de “La luna sotto casa”, la rassegna culturale organizzata dal Comune con l’Associazione Enti locali, dal 4 luglio alla vigilia di Ferragosto. Poi spazio alle associazioni locali che sino all’autunno animeranno Quartu con il cartellone di Ripensare la città atteso nelle prossime settimane.

Il programma

Palchi e riflettori accesi in piazza 28 Aprile e nell’ex Caserma di via Roma per quanto riguarda il centro città. Si parte il 4 luglio con Dreaming Buenos Aires, l’orchestra di tango che suonerà nella piazza accanto al Municipio dalle 21,30. La stessa location ospiterà anche i classici del rock e della musica angloamericana degli ultimi decenni con Viktoria Nazarko, e le Kigaidaiko: un concerto tutto al femminile, con i tamburi taiko, l’antica arte giapponese capace di trasmettere un’energia travolgente e una forte carica simbolica. E poi La Contrabbanda che suonerà swing, folk e follia in formato vintage, per ballare senza sosta aspettando il Ferragosto. Sempre in piazza 28 Aprile ci sarà il concerto di Ilaria Porceddu e Emanuele Contis, in programma il 31 luglio. Mentre l’ex Convento dei cappuccini viene confermato sede di riferimento per la settimana dedicata ad approfondimenti e degustazioni di vino e birra, “Calici diversi”, con focus sulle produzioni isolane: sei giorni, dal 1 al 12 luglio, di salotto enogastronomico alla scoperta del cannonau e delle birre artigianali sarde.

Due le serate dedicate agli artisti emergenti con il contest Palchi Aperti. Il primo appuntamento di open stage è il 20 luglio nell’ex Caserma di via Roma: ogni partecipante avrà il suo momento per esibirsi sul palco e portare il proprio sound che sarà poi valutato da una giuria tecnica composta da professionisti del settore, a cui verrà affiancato il voto del pubblico.

Il litorale

La “luna sotto casa” illuminerà anche il litorale con cinque appuntamenti concentrati nel parco Parodi: sul palco la musica rock dagli anni Cinquanta agli anni Ottanta, con Rock in trio, gli spettacoli per i bambin, i burattini con Is Mascareddas, e i giocolieri della Ditta Vigliacci. E la novità del Drum Circle, una serata dove lo spettatore diventerà protagonista attivo della creazione musicale.

