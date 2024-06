Un’estate di musica e animazione 

Mr Rain, Paola Turci con Gino Castaldo, Ghemon, Petit, Tiziana Ferrario e tanto altro ancora. È stata presentata ieri l’edizione 2024 di Estiamoinsieme, cartellone di appuntamenti iniziati a giugno e che proseguiranno sino a settembre.

Il cartellone

L’assessora alla Cultura, sport e spettacolo Giorgia Meli racconta che sono «circa 100 appuntamenti che interessano i più svariati ambiti». Tra le diverse novità l’assessora ha voluto mettere l’accento sulla prima edizione del festival letterario Carta Carbone: «Dal 26 al 28 luglio l’arena Mirastelle ospiterà aperitivi letterari, reading, presentazione di libri, musica e tanto altro. Tra i nomi di sicuro già in cartellone possiamo anticipare quelli di Tiziana Ferrario, Caterina Bonvicini e Laura Sgro». Grande attesa anche per il concerto del 10 agosto che vedrà esibirsi in piazza Roma Mr Rain a cui si è aggiunta all’ultimo minuto l’esibizione, il 12 luglio, di Petit finalista ad amici 2023. Al fianco delle novità, gli appuntamenti con le iniziative che ormai fanno parte della tradizione cittadina: «Come Notti a monte Sirai, – spiega Meli - il cinema sotto le stelle, gli spettacoli delle scuole cittadine di danza, le diverse rassegne sportive che da anni si stanno diversificando andando ad abbracciare molteplici discipline, sino ad arrivare alla moda, con la selezione regionale di Miss Italia e moda in miniera dedicata agli stilisti sardi».

Il centro

Grandi novità anche per le serate nelle strade del centro città. Accanto al tradizionale appuntamento del mercoledì con “Nottinsieme” che per nove serate animerà la zona adiacente piazza Roma, quest’anno anche il venerdì sarà animato grazie alla prima edizione di “In centro… tra food e sound” nella zona del mercato civico col Consorzio fieristico sulcitano. L’assessore alle Attività produttive e turismo Michele Stivaletta sottolinea: «Oltre alle principali iniziative che siamo riusciti a confermare, la novità è nel raddoppiare l'intrattenimento infrasettimanale per dare un po’ di respiro alle attività commerciali». Sempre il vicesindaco ricorda «le tante sagre dislocate in frazioni e medaus, senza dimenticare il Cortoberfest a Cortoghiana e la seconda edizione del Sulcis beer fest nella miniera di Serbariu». Soddisfazione anche dal presidente della prima commissione consiliare Giacomo Floris che afferma: «Maggioranza e opposizione hanno lavorato insieme per consegnare un ottima estate a cittadini e turisti». Il sindaco Pietro Morittu ha dapprima ringraziato «tutti gli operatori che si sono impegnati per la realizzazione delle iniziative» e dopo aver ricordato «l’impegno finanziario di circa 300 mila euro del bilancio comunale a cui si aggiungono 90 mila euro di investimenti privati» auspica per l’anno prossimo la possibilità di «allestire un cartellone di eventi unitario a livello territoriale che raccolga tutte le iniziative del Sulcis Iglesiente».

