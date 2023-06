Un’estate di musica, cultura e cibo 

Spettacoli, teatro, concerti di musica pop e tradizionale, ma anche degustazioni e incontri letterari fronte mare. Al via la terza edizione de “La luna sotto casa”, la rassegna estiva organizzata dal Comune con l’associazione Enti locali per le attività culturali e di spettacolo: un mese e mezzo di appuntamenti quasi quotidiani concentrati in piazza e nei siti storici della città. Con una novità: due giorni dedicati alle band di giovani quartesi che potranno esibirsi sul palco allestito a Sa Dom’e Farra.

Il programma

Si parte lunedì con Cin cin cannonau all’ex Convento, un percorso in cinque serate - dal 3 luglio sino al 7 - fra degustazioni, show cooking e salotti enogastronomici. Seguito da un approfondimento sulla birra dal 9 al 13 luglio. Il primo concerto è invece in programma sabato 8, in piazza 28 Aprile, con il progetto di musica internazionale Surealistas. Stessa location nel corso dell’estate anche per la Microband, spettacolo al confine tra musica e comicità, Irina Arozarena, col suo omaggio alla canzone napoletana in chiave cubana, e Matteo Leone, per un viaggio sonoro nell’antica lingua tabarchina. La chiusura di rassegna la notte del 14 agosto con il concerto di Tanzler. L’ex caserma di via Roma ospiterà invece concerti più di nicchia. Mentre a Sa Dom’e Farra ci sarà spazio anche per le band giovani con “Palchi Aperti", due giorni di kermesse dedicati ai gruppi emergenti.

Nel litorale

Il cartellone culturale si allarga anche al litorale di Flumini: fulcro il parco Parodi, con concerti pop e il teatro per i più piccoli, e il Nuraghe Diana dove è in programma una lezione accademica-scenica dedicata a Dante Alighieri e alla sua Divina Commedia. «Una rassegna ispirata dal desiderio di coniugare una proposta culturale di alto profilo e la valorizzazione del nostro patrimonio storico-archeologico e ambientale», commenta l’assessora alla Valorizzazione del territorio Rossana Perra. «Il progetto cerca come sempre di coinvolgere cittadini e turisti, di tutte le età e dai diversi interessi: abbiamo pensato alle serate dedicate agli amanti della musica d’autore, senza però trascurare i più giovani, anzi, abbiamo voluto dar loro uno spazio e un palco dove potersi mettere in luce».

Un mese e mezzo di iniziative, con anche il festival Sciampitta che inizia l’8 luglio, dei nuovi concerti in piazza, e della rassegna culturale nel litorale, fra il Nuraghe Diana e la Villa Romana: appuntamento atteso dopo Ferragosto.

