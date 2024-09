Un’estate di multe sul litorale 

L’estate si chiude con un record di multe nel litorale quartese. Da giugno ad agosto c’è stato un giro di vite contro il fenomeno della sosta selvaggia con auto parcheggiate ovunque: ai bordi della litoranea, in curva, nei parcheggi riservati ai disabili e persino dentro le rotatorie.Così alla fine sono state 1.500 le sanzioni dal Poetto fino a Geremeas. Non che in città sia andata meglio con un’altra raffica di multe: in tutto 3500 considerando però non soltanto i divieti di sosta ma anche il passaggio con il rosso al semaforo all’incrocio tra viale Colombo e via Nenni.

I punti critici

Tornando al litorale, le zone più “calde” sono sempre le stesse: a cominciare da Mari Pintau dove di auto in divieto ne sono state beccate 180 ma anche, come rivela il vice comandante della Polizia locale Antonello Angioni, «del tratto verso Geremeas prima di arrivare all’incrocio con via Ganimedes, dove in pratica succede quello che accade a Mari Pintau con le auto lasciate in sosta lungo la provinciale a creare pericoli e disagi». Questione ancora più complicata perché manca la segnaletica in capo alla Città Metropolitana.

Sulla questione multe in generale anche il vice comandante ammette, «non mi aspettavo così tante sanzioni. Tanti, troppi automobilisti continuano a non rispettare le regole».

Il caso Poetto

Altra zona critica è ovviamente il Poetto dove le aree di sosta non sono sufficienti per tutti i bagnanti e così ci si arrangia come si può. La situazione è notevolmente peggiorata quest’anno con l’eliminazione di due dei grandi sterrati usati prima come parcheggi e trasformati ora in aree verdi nell’ambito dei lavori di riqualificazione del Poetto. E l’anno prossimo, con il proseguo dei lavori, le cose andranno ancora peggio.«Il Comune non può non risolvere il problema della mancanza di aree di sosta al Poetto», dice un frequentatore della spiaggia Mario Manca, «e dire che al mare si deve andare con il bus perché la gente non lo farà. Quindi non si può non cercare soluzioni alternative».Una di queste l’avevano proposta i balneari, ma non era stata presa in considerazione: chiudere una delle quattro corsie del lungomare e trasformarla in parcheggi, col limite di velocità di 30 km orari. Ipotesi giudicata non fattibile per problemi di viabilità.

In centro

In città invece la sosta selvaggia regna sovra un po’ ovunque, estate e inverno, con record di sosta su marciapiedi e sulle strisce pedonali, ma nelle multe estive rientrano anche le tante sanzioni per chi non ha rispettato i divieti in occasione di feste e altre manifestazioni.

In questi casi è scattata anche la rimozione dell’auto. Multe anche per non avere rispettato i divieti per lo spazzamento notturno delle strade e per la pulizia delle caditoie.

