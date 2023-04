Un’estate da vivere alla Olbia Arena 

Punta ai grandi eventi, preferibilmente con artisti di fama internazionale, ma valuterà qualsiasi proposta capace di essere applaudita da un folto pubblico. Forte dell'ottima riuscita delle manifestazioni ospitate l'estate scorsa, in testa il Red Valley Festival, che in quattro giorni ha portato in città oltre centomila persone, il concerto di Elisa e l'iniziativa di inclusione sociale Vita da aMare, l'amministrazione comunale ha deciso di sfruttare le potenzialità dell'Olbia Arena, mettendola a disposizione di soggetti da individuare con una manifestazione di interesse. Per il momento, a disposizione del Comune fino a settembre per effetto di una convenzione stipulata col Cipnes, ma con possibilità di estendere il periodo qualora ci fossero iniziative meritevoli, l'area è aperta alle proposte di candidati che, oltre a organizzare concerti, festival musicali, rassegne e fiere, devono proporre iniziative che garantiscano la promozione del territorio anche attraverso la diffusione di immagini della città e delle sue eccellenze.

Gli obiettivi

Obiettivo dell'amministrazione, fare diventare l'area, di quasi ottantacinquemila metri quadri e in una posizione congeniale per il limitato impatto sulla vita della città, una stabile destinazione degli eventi, con un effetto domino a vantaggio degli operatori economici locali e dei quartieri vicini. Aprire l'arena alla creatività di potenziali organizzatori di eventi, nei piani dell'amministrazione comunale, consente di definire un calendario delle manifestazioni, con il risultato di riuscire a programmare con più successo anche i servizi di sicurezza, la regolamentazione della viabilità e dei parcheggi e la raccolta dei rifiuti post concerto. Non solo: la calendarizzazione delle manifestazioni permetterebbe una programmazione puntuale delle aperture delle strutture ricettive, la maggior parte raggiungibile a piedi dall'Olbia Arena, sempre più orientate ad aprire straordinariamente in occasione di grandi eventi.

L’assessore

«L'estate 2022 è stata l'anno zero con l'esperimento degli eventi andati in scena sul palco dell'Olbia Arena, questo sarà l'anno uno per fare ancora meglio ciò che è stato fatto l'anno scorso», ha detto l'assessore al Turismo, Marco Balata. Attualmente poco utilizzato e perciò più facilmente soggetto al degrado, secondo l'amministrazione, la valorizzazione del sito avrebbe ricadute positive sulla sicurezza e il decoro dei rioni adiacenti e sulle attività degli esercizi commerciali, incentivando anche nuove aperture.