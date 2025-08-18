Un’estate da ottomila multe (finora) 

Divieti di sosta, guida in stato di ebbrezza, lancio di rifiuti dalle auto. È un’estate di multe in città e nel suo litorale: da giugno a oggi gli agenti della Polizia locale hanno elevato più di ottomila contravvenzioni, per l’esattezza 8.159, contro i trasgressori del codice della strada. A farla da padrone, come sempre in questo periodo, sono il Poetto e il litorale costiero dove pur di guadagnarsi un posto in spiaggia, senza pagare nelle strisce blu , ci si arrangia lasciando l’auto in mezzo agli incroci, negli spartitraffico, lungo lo stagno ma soprattutto nei parcheggi per i disabili.

Parcheggi improvvisati

«Purtroppo quest’anno sono aumentate le multe nei confronti di chi parcheggia negli stalli per le persone svantaggiate», spiegano dal Comando della Polizia locale, «sono state un centinaio le contravvenzioni tra il Poetto e le vie Ponente, Levante e Scirocco a Margine Rosso«. Premettendo che non è certo una giustificazione, resta però il fatto che il problema dei parcheggi al Poetto è evidente: le aree di sosta non sono sufficienti e così molti bagnanti scelgono altri lidi. Più volte è stato chiesto di ricavare aree di sosta alternative anche a seguito dei lavori che hanno spazzato via gli sterrati dove prima si parcheggiava, per adibirli a verde.

I punti critici

Gli operatori balneari avevano proposto una possibile soluzione, mai presa in considerazione: chiudere una carreggiata della quattro corsie in direzione di Quartu sul lungomare per adibirla a parcheggi almeno nel fine settimana. Un altro punto critico riguarda Mari Pintau, dove le multe sono state una cinquantina. Qui si continua a sostare al bordo della carreggiata, limitando la visibilità ai conducenti in una strada trafficata come la litoranea e in curva. Le cose dovrebbero cambiare dall’anno prossimo con l’istituzione del numero chiuso che, limitando gli accessi, limiterà la ressa dei bagnanti e il numero delle auto.

Nel centro urbano

Un altro centinaio di multe è toccato invece a chi aveva parcheggiato e nelle vie del centro in occasione di concerti e spettacoli, nonostante i cartelli di divieto. È invece entrato in azione poche volte il carro attrezzi, in funzione in misura ridotta. Non solo divieti di sosta. La Polizia locale ha multato e denunciato anche tre persone che non si sono fermate all’alt degli agenti imposto dai vigili e chi, quattro casi, è stato sorpreso a guidate in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,8. «In questi casi» , dicono ancora dal Comando, «i controlli sono stati fatti sia a seguito di incidente stradale, sia in un’operazione di controllo congiunta con le forze dell’ordine nel lungomare del Poetto». Non mancano gli incivili sorpresi a gettare rifiuti, che si aggiungono ai danneggiamenti della segnaletica.

I numeri

Da gennaio 2024 a gennaio di quest’anno, erano state 10.199 le sanzioni per divieto di sosta. 4.762 quelle inflitte dagli ausiliari di controllo alle strisce blu, il resto dagli agenti della Polizia locale.

