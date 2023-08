Un’estate buona ma senza boom 

Le premesse erano buone: stessi prezzi e più servizi. Ma nonostante i buoni propositi, negli stabilimenti del tratto quartese del Poetto non è un’estate da tutto esaurito. Nei weekend si è sfiorato il pienone, complice soprattutto le grandi ondate di caldo, ma nel resto della settimana molti lettini sono rimasto vuoti. Colpa, secondo la maggior parte dei gestori, soprattutto dei pochi parcheggi disponibili, che costringono i bagnanti a recarsi altrove. «Si è lavorato bene solo nei fine settimana», commenta Gigi Carta di Passaggio a Nord Ovest, «poi ci sono stati il maestrale, la mancanza di aree di sosta, le tariffe alte per aerei e traghetti che hanno tenuto lontano i turisti. Quartu», aggiunge, «è da sempre fuori dalle rotte dei croceristi, che vedono solo Cagliari, mentre noi non siamo mai coinvolti. E poi non si è mai riusciti a creare un consorzio. Abbiamo però lavorato bene con i disabili, abbiamo creato anche un progetto di inclusione».

Tariffe bloccate

Non è dunque bastato tenere i prezzi invariati: dai 17 ai 25 euro giornalieri per due lettini e un ombrellone, con tariffe più basse nei giorni feriali e leggermente superiori nei weekend e festivi. «Rispetto all’anno scorso abbiamo avuto un leggero calo», sottolinea Massimo Porru del Chiringuito, «soprattutto nei giornalieri. Abbiamo incrementato i servizi di spiaggia day legati a bambini, disabili e anziani: un po’ hanno compensato la flessione rispetto all’anno scorso sul movimento turistico».

I lavori nel lungomare

Pietro Pontis del Lido Mediterraneo aggiunge: «Premesso che non possiamo lamentarci perché abbiamo i nostri affezionati clienti, indubbiamente l’eliminazione di circa 250 parcheggi per consentire i lavori di riqualificazione del lungomare ha influito non poco». La prima tranche di lavori che cambieranno il volto del Poetto ha riguardato il tratto tra La Marinella e il campo da basket, dove sono stati realizzati camminamenti, aree verdi, passerelle per la spiaggia e percorsi pedonali e ciclabili. Il progetto da 12 milioni di euro, è diviso per lotti. Tra gli interventi previsti, anche negli altri lotti, c’è la realizzazione di un parcheggio alberato, servito da una nuova strada, e un percorso dedicato ai runner. I problemi si sono visti soprattutto nei fine settimana, con la sosta selvaggia: auto in doppia fila, nei parcheggi per i disabili, negli spartitraffico. È successo anche in altre zone della costa come Is Canaleddus: auto lasciate persino dentro la rotatoria.

Le colonie estive

«È stata una stagione un po’ anomala», rileva Gianni Murru dell’Alta Marea, «nei fine settimana siamo riusciti a riempire lo stabilimento, un po’ meno negli altri giorni. Quello che aiuta sono le colonie dei bambini, che colmano il cinquanta per cento della capienza».

I trasporti

Cosa potrebbe cambiare sul fronte dei parcheggi l’anno prossimo, è presto per dirlo. Continua la discussione sulla possibilità di istituire bus–navetta e parcheggi di scambio sia al Poetto sia nel litorale almeno fino a Mari Pintau. Lo scorso anno era stata approvata all’unanimità, in Consiglio comunale, una mozione presentata da Fratelli d’Italia.

RIPRODUZIONE RISERVATA