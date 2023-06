Un’estate all’insegna di sport e inclusione  

Tornei di beach volley, serate di animazione, giornate di sport dedicate alle donne e al loro benessere psicofisico, ma anche ai disabili, senza dimenticare quelle dei giochi tra nonni e nipoti: nel calendario degli appuntamenti sportivi organizzati dall’assessorato comunale allo sport sono tante le attività in programma per l’estate quartuccese.

«È importante proseguire in modo continuativo con la promozione di attività sportive e ricreative di base anche in relazione al loro carattere educativo e socializzante», commenta l’assessora Elisabetta Contini. «La comunità ha bisogno di socialità, di condivisione e di movimento. Gli anni passati le iniziative organizzate in collaborazione con le società sportive hanno dato esito positivo e per questo intendo proseguire in tal senso: c’è sempre più bisogno di vivere i parchi, gli spazi aperti e incontrarci».

Il Comune collaborerà con la società di pallavolo Audax che per le attività utilizzerà i parchi cittadini. In particolare quelle ludico sportive saranno dedicate ai ragazzi dai 6 ai 14 anni, mentre le altre saranno aperte a tutti i cittadini. «È nostro interesse la valorizzazione delle manifestazioni sportive con finalità di promozione dello sport e in particolare delle associazioni che insistono sul territorio comunale da lungo tempo», conclude Contini.

