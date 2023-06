Un’estate all’insegna di cibo, vino, libri e musica 

Sant’Antioco “Maracaibo” del Sulcis. Tanta festa latina per “E… state nel Corso”, la rassegna che animerà i venerdì di luglio e agosto nelle strade del centro, da via Roma a Piazza Italia e il Corso Vittorio Emanuele.

Appuntamenti coinvolgenti che puntano a dare vitalità al centro cittadino della Sant’Antioco “by night” a base di intrattenimento e street food in salsa sudamericana. «Abbiamo fatto le cose davvero in grande - dice il sindaco Ignazio Locci - con una programmazione di eventi degna della nostra città. Sant’Antioco diventa un palcoscenico i cui riflettori saranno puntati su personaggi e spettacoli di altissimo livello». Nel dettaglio ci sarà il jazzista Stefano Bollani, il drammaturgo, attore e regista Ascanio Celestini, l’attore Cesare Bocci, i “Nanowar of Steel”, "metal allegro” da Roma, il Teatro Lirico di Cagliari, che porta a Sant’Antioco l’opera, “Elisir d’amore” di Donizetti: due date nel giardino del Museo Archeologico Ferruccio Barreca, che si trasformerà in un grande teatro a cielo aperto. E ancora i giornalisti Tiziana Ferrario e Sigfrido Ranucci, nell’ambito di Libervento, che si ripresenta con 4 date, in piazza De Gasperi. Lo scrittore, sceneggiatore e drammaturgo Maurizio De Giovanni e la scrittrice Gabriella Greison, appuntamenti inseriti nell’ambito della programmazione dell’associazione Iklos. Il cinema d’autore sotto le stelle all’arena fenicia, ogni giovedì. Spazio al vino con “Calici di Stelle” (10 agosto) e “Carignano Wine Exsperience” (19 agosto).

