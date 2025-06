Un’estate all’insegna dello sport 

Pula accende la stagione turistica grazie allo sport. Anche quest’anno il Comune ha organizzato un cartellone ricco di appuntamenti che puntano a portare in spiaggia e in paese numerosi visitatori. “Pula dimensione sport” è il titolo della rassegna che si collega al cartellone ricco di spettacoli previsto per tutta l’estate.

Il calendario

Gli appuntamenti, cominciati la scorsa settimana con la gara di nuoto a stile libero, proseguiranno questo weekend con il torneo di beach soccer della Fgci settore giovanile scolastico: un centinaio i partecipanti, dai 6 ai 17 anni, che arriveranno da tutta l’Isola per prendere parte alla manifestazione. Il 29 giugno, spazio alla Pro Loco cup, regata di barche di piccole dimensioni e poi alla terza tappa del campionato regionale Ansa 303 per i diversamente abili. Il 5 luglio tornerà la “Pula Fun Run”, corsa colorata e solidale che lo scorso anno ha visto la partecipazione di oltre 600 persone: il ricavato di quest’anno sarà devoluto alla fondazione A18, che si occupa di promuovere progetti, corsi di formazione e ricerca scientifica indirizzati alle problematiche dell’autismo in età adulta.

Il 5 e 6 luglio sarà la volta del torneo amatoriale di beach volley, mentre l'11, 12 e 13 luglio tornerà il “Pula Beach Sport”, tre giorni di sport sulla sabbia con tornei federali e promozionali di beach volley, beach soccer, il triathlon per i più piccoli e il fitness inclusivo. A settembre, il 12 e 13, si terrà il “Pula Streetball Fest”.

Il Comune

Il sindaco, Walter Cabasino, è convinto che lo sport possa contribuire a dare ulteriore slancio all’offerta turistica del paese: «Con la “Pula dimensione Sport”, vogliamo ricollegarci alla “Pula dimensione Estate”, non solo per completare così una importante offerta turistica ma anche per creare una ulteriore occasione per stare insieme e occuparci del benessere per i nostri cittadini. Anche quest’anno abbiamo assicurato un pacchetto sempre più ricco per promuovere il nostro territorio non dimenticando la solidarietà. Ci teniamo a sottolineare l’obiettivo più importante per noi è quello dell’inclusività».

Elisabetta Loi, vice sindaca e assessora allo Sport, spiega come Pula sia pronta ad accogliere tutti gli sportivi che prenderanno parte ai tanti appuntamenti di questa estate: «Lo sport è centrale per la nostra comunità, per questo abbiamo deciso di creare questo calendario ambizioso, non solo per dare vita a un turismo alternativo ma anche per sostenere i nostri atleti e dare la possibilità ai cittadini di Pula di assistere ad appuntamenti sportivi di assoluto livello».

