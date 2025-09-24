Un’estate all’americana 

L’America ha scoperto l’Ogliastra. I turisti marchiati Usa sono lasorpresa dell’estate. Arrivano a frotte cercando esperienze autentiche. Arrivano per vedere Cala Goloritzè, eletta spiaggia più bella del mondo e restano nei paraggi. Con loro Billy Magnussen, divo di Hollywood che qualche giorno fa ha soggiornato a Urzulei pranzando, insieme alla compagna Erica Firestone, al ristorante Babbai di Silana. Gli operatori sono sostengono che gli americani abbiano superato, come presenze, anche i tedeschi, storicamente i più fedeli ospiti dell’Ogliastra.

Il fenomeno

Un tempo non tanto lontano dominavano i russi. La loro permanenza in Ogliastra, soprattutto a Tortolì sede dei resort in cui erano ospiti, è durata pochissimo. Giusto il tempo per i commercianti di stropicciarsi le mani e il vento è cambiato. Ora, dopo le conferme di tedeschi, austriaci e svizzeri, oltre all’avanzata di francesi e spagnoli, la lingua semi-ufficiale per quest’estate è stata quella di Trump. «Mai viste così tante presenze statunitensi», afferma Guido Lorrai, proprietario del ristorante Babbai. Stanno bene e fanno girare l’economia. Sono venuti a mancare i russi ma in compenso abbiamo assistito all’invasione di turisti americani: una coincidenza molto gradita». In netta crescita anche i vacanzieri polacchi. Nuove frontiere che compensano il calo di italiani, specie ad agosto.

Clienti esclusivi

Agli americani piace l’Ogliastra e la sua offerta. Ma se le esperienze sono esclusive ancora meglio: «Rispetto agli ospiti di altre nazionalità chiedono di poter vivere l’esperienza in via esclusiva», racconta Michele Boi, uno degli organizzatori dell’originale escursione con gli asinelli che a Santa Maria Navarrese affascina i vacanzieri dalla primavera all’autunno. «La tendenza - conferma Ivan Puddu, titolare del ristorante Mec Puddu’s - è in crescita da tre anni e questo è stato l’anno migliore. Nei maggiori siti di vacanze Usa la Sardegna, con Goloritzè spiaggia più bella del mondo, ha raggiunto ottime attenzioni. Come presenze hanno superato il mercato tedesco, molto rigido nel prediligere i mesi spalla. Gli americani, invece, da aprile a ottobre sono sempre presenti, hanno colmato anche la flessione del mercato italiano a luglio e agosto. Tra l’altro hanno un cambio favorevole e capacità di spesa».

