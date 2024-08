Un’estate al mare senza bagnini 

Gara deserta per il servizio di salvamento a mare, nessun bagnino per questa calda estate nelle spiagge di Calasetta.

Cercasi candidato

La gara messa a bando a seguito degli indirizzi dati dall’amministrazione comunale, non ha avuto nessuna partecipazione. Pertanto, all’insegna del “si salvi chi può”, la stagione va avanti e per vedere attivato il servizio, bisognerà attendere l’estate 2025. «Sono molto dispiaciuto - ha detto il sindaco Antonello Puggioni - noi abbiamo fatto tutto quello che potevamo, ma purtroppo, non si trovano bagnini. Nessuno ha risposto al bando dell’ufficio tecnico del Comune».

Per trovare qualche bagnino all’opera, bisogna andare dalla parte opposta dell’isola, nel Comune di Sant’Antioco dove in due spiagge è attivo il servizio di salvamento con bagnino e torretta. Maladroxia e Coa Quaddus per poter avere la bandiera blu, quel servizio così importante lo devono attivare obbligatoriamente. «Ogni anno forniamo questo importante servizio per la collettività - dice Albino Canè, presidente di Asso Sulcis - e ci rendiamo conto della sua indispensabile utilità per l’alto numero di soccorsi che i nostri bagnini fanno, talvolta in collaborazione con i loro colleghi degli stabilimenti balneari».

Le difficoltà

Il veterano è Enzo Canopulo, 46 anni che segna ben 45 persone salvate da morte certa e un evento purtroppo tragico. Davanti alla torretta di Coa Quaddus spiega il perché sia difficile trovare bagnini. «La maggior parte dei bagnini sono ragazzi giovani che preferiscono andare altrove per farsi la stagione. I pochi mesi d’estate non possono dare certezze per il futuro quindi si preferisce andare altrove e guadagnare di più. Quest’anno, chi ha trovato posto in Costa Smeralda ha avuto vitto e alloggio garantito, 2800 euro di stipendio e la possibilità di divertirsi alla sera in discoteca. Nel nostro territorio, non è il caso mio sia chiaro, in tanti non pagano il giusto. Ti assumono come assistente e non ti garantiscono la retribuzione da bagnino. Il minimo deve essere 1100-1200 euro. Credo che le istituzioni dovrebbero investire di più, d’altronde, stiamo parlando della vita delle persone». C’è una scuola per bagnini a Carloforte dove in tanti hanno avuto modo di prendere il brevetto. «Le mie maestre sono Roberta Satta e Francesca Sanna della scuola di Tonio Rosso. Hanno formato davvero tante persone - dice Enzo Canopulo - tanti giovani preferiscono poi dedicarsi al lavoro per il quale hanno studiato. Fare il bagnino è sicuramente un lavoro nobile e pieno di significato, ma è pur sempre un occupazione stagionale che da noi dura 2 mesi, da altre parti qualche mese in più con un maggior guadagno. Salvare le persone ti gratifica e ti inorgoglisce, ma alla fine dei conti, stringi stringi, è sempre e solo un lavoro che dura poco».

