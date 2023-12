«Un’estate al lavoro senza stipendio» 

Hanno lavorato tutta l’estate ma non hanno ancora ricevuto gli stipendi. Sono i 17 bagnini che, da giugno a settembre, hanno presidiato le torrette di salvamento a mare della Costa Verde che chiedono perché non siano ancora stati pagati dalla società che li aveva assunti. «Con una variazione di bilancio – dice il sindaco di Arbus, Paolo Salis – utilizzeremo i fondi delle servitù militari, in attesa che la Regione eroghi il contributo di 40mila euro».

Le promesse

Il servizio fa parte del piano di salvamento che il Comune ha messo a punto per quattro anni, questo è l’ultimo. «Quando abbiamo fatto l’affidamento tramite un bando era tutto in regola. In seguito sono emersi problemi che stiamo cercando di risolvere nel rispetto dei bagnini che hanno svolto un servizio importante, ma anche del gestore che ha dovuto anticipare i fondi di tasca. Per noi sono lavoratori entrambi e capiamo le loro esigenze. Siamo pronti a procedere col pagamento di quanto dovuto alla società che così avrà la liquidità necessaria per saldare il conto con i bagnini». Il gestore ha chiesto tempo per sciogliere cavilli burocratici e ha assicurato che pagherà. «La mia esperienza – dice Alessio Mattana – dopo 7 anni finisce qui. Nel salvamento a mare ho creduto. Ora basta. Impegnare ragazzi in un lavoro stagionale e poi rinviare di mese in mese la busta paga è impensabile. Gli enti preposti programmino la spesa in anticipo, un conto è pagare di tasca qualche soldo, un altro sborsare per l’intero progetto, 125 mila euro. Un modo per chiudere le porte ai giovani che vogliono investire nella propria terra». I 17 bagnini, dai 18 ai 25 anni, sanno che la società che li aveva selezionati non ha ricevuto fondi né della Regione né del Comune. «Lo scarica barile – dice Tommaso Atzeni –non è una giustificazione. Ogni giorno abbiamo perlustrato la battigia, attenti che qualcuno non avesse difficoltà mentre faceva il bagno in mare. L’estate non per tutti significa relax. Ancora di più sulla Costa Verde, lontana dai centri abitati. Il primo mese siamo stati pagati. Poi solo un piccolo anticipo. Eccoci qui: lavoro svolto e niente stipendi».

La minoranza

«Abbiamo assistito al trionfalismo della Giunta – commenta Anita Tatti – per l’accordo quadro e la partenza anticipata del servizio. Risultato? Sarà sempre più difficile trovare bagnini, nonostante vogliano lavorare». Il capogruppo, Michele Schirru, aggiunge: «Ragazzi volenterosi che si mettono in gioco e alla fine senza soldi. Non servono parole, il fatto si commenta da sé».

