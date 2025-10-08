Un’esposizione fotografica a Sa Manifattura sulle grandi donne protagoniste della scienza  

Le donne svolgono un ruolo cruciale nella scienza, ma il loro contributo fatica a ricevere il giusto riconoscimento. Per rendere omaggio all’ingegno femminile e superare stereotipi radicati, nasce la mostra ideata da Fondazione Bracco “Una vita da scienziata” dedicata a 44 ricercatrici italiane.

L’esposizione fotografica sarà inaugurata domani alle 18 nella Sala Contemporanea – Opificio Innova, a Sa Manifattura, a cura della Fondazione Bracco e realizzata in collaborazione con Gi.U.Li.A Giornaliste Sardegna, l’Università degli Studi di Cagliari, la Fondazione di Sardegna, l’Associazione ScienzaSocietàScienza, e la partecipazione di Opificio Innova.

