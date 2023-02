Un’esplosione di musica e colori 

Dietro ogni opera artistica c’è il lungo lavoro, durato non meno di quattro mesi, degli artisti e dei maestri della cartapesta. Fabrizio Melas collabora dal 1994 nel gruppo “Fibra ottica”: «Ho lavorato insieme a persone fantastiche con le quali è piacevolissimo passare il tempo, anche al freddo e al gelo, per realizzare le opere in cartapesta. Quello che ci spinge ad andare avanti è il piacere di passare le ore in compagnia degli amici: ogni occasione è buona per fare festa insieme».

Il lungo corteo si apre in via Roma col carro in cartapesta del pupazzo de Su Baballotti, simbolo del carnevale sangavinese . Sin dal primo pomeriggio il paese è invaso dalle opere in cartapesta, dalle maschere a piedi che sfilano sia in gruppo che singolarmente. Il centro del paese è preso d’assalto da un’ondata di musica, di coriandoli, di luci e di costumi dai mille colori.

Una grande esplosione di musica, colori e fantasia con 17 carri allegorici partecipanti e migliaia di maschere al seguito. Sono questi i numeri della grande sfilata della 37ª edizione del carnevale sangavinese, organizzata da Pro Loco e Comune, che ha avuto un grande successo di pubblico e che ritorna dopo un’assenza di tre anni dovuta alla pandemia.

Cartapesta e passione

A fare la parte del leone è ancora una volta San Gavino Monreale che presenta ben tre carri in cartapesta: il gruppo “Fibra ottica”, con al seguito almeno più di 400 figuranti, presenta l’opera artistica “Steampunk”, “The Music Express” partecipa con il carro “The madness carnival” e “Rewind carnival group” propone il carro allegorico sul tema “Grease”. Quest’ultimo gruppo è nato alcuni anni fa e riunisce tanti bambini e famiglie.

Dietro ogni opera artistica c’è il lungo lavoro, durato non meno di quattro mesi, degli artisti e dei maestri della cartapesta. Fabrizio Melas collabora dal 1994 nel gruppo “Fibra ottica”: «Ho lavorato insieme a persone fantastiche con le quali è piacevolissimo passare il tempo, anche al freddo e al gelo, per realizzare le opere in cartapesta. Quello che ci spinge ad andare avanti è il piacere di passare le ore in compagnia degli amici: ogni occasione è buona per fare festa insieme».

Anche la gente a bordo strada partecipa alla festa. Sfilano anche i tanti carri allegorici dei paesi vicini come Samassi, Sanluri, Guspini, Sardara, Gonnosfanadiga, Villanovafranca, Terralba ma anche quelli più lontani, come Mandas e Isili.

La festa continua

Domani pomeriggio ci sarà una festa per famiglie in piazza della Resistenza. Il divertimento durerà ancora una settimana: «Quest’edizione – rimarca l’assessore ai grandi eventi Nicola Ennas – ha visto una programmazione condivisa tra carristi, Pro Loco e amministrazione comunale in tutte le fasi.

La nuova formula, che prevede una seconda sfilata dei carri allegorici domenica prossima, è stata accolta favorevolmente da una parte dei commercianti interessati dal percorso , disponibili ad una sponsorizzazione e decisi a sfruttare la presenza di visitatori e partecipanti.

