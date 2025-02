Un’esplosione di colori e musica per la prima sfilata di Carnevale 

Un'esplosione di gioia, musica e colori con il centro storico invaso da migliaia di persone in festa. Non ha deluso le attese la prima grande sfilata del Carnevale cagliaritano 2025. Al contrario, erano anni che non si vedeva un Giovedì Grasso così. I carri non c'erano, ciò non ha impedito ai cagliaritani di riversarsi in strada e fare festa al ritmo coinvolgente della ratantira.

La partenza era fissata per le 17,30, ma già un'ora prima piazza Garibaldi appariva traboccante di maschere pronte a scatenarsi. Maghi, streghe, pagliacci, mostri e supereroi, con un'infinità di bambini entusiasti armati di tamburi, fischietti e vuvuzela. Un tripudio di coriandoli, stelle filanti e neve spray, con affari d'oro per i venditori abusivi itineranti. Ad aprire il corteo l'Asc Marina con la sua formidabile banda di suonatori, subito dietro il gruppo dei Viking vestiti da scheletri e con in testa alcuni acrobati in bicicletta capeggiati dai giovani Umberto e Carlo. A seguire Tuvumannu con le ballerine brasiliane, i clown più sgargianti della serata ma anche maschere tradizionali, come sottolineato da Laura Vacca, 40 anni. Applausi e tante foto per le simpatiche api e i marinai del Villaggio Pescatori, il cui tema era la Laguna di Santa Gilla, come ha spiegato il presidente del Comitato, Mariano Strazzeri. E non poteva mancare Stampace, con l'associazione Sa Ratantira Casteddaia di Roberto Lecca a coordinare e scandire i tempi della riuscitissima manifestazione. La prossima sfilata si terrà domenica con partenza alle 17 dal Bastione di Saint Remy. Martedì il clou con la terza sfilata (alle 18,30 da Santa Croce) e il rogo di Canciofali, in via Santa Margherita, che sancirà la fine del Carnevale e l'inizio della Quaresima.

