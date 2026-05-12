Un’Esperia senza pensieri 

Non ci sono soste nei playoff di Serie B Interregionale. A soli quattro giorni di distanza dall’impresa di Brindisi, l’Esperia fa rotta verso Avellino, dove questa sera (20.30) affronterà la Scandone nel primo atto dei quarti di finale playoff.

Dopo aver sovvertito il pronostico (oltre che il fattore campo) negli ottavi, i rossoblù proveranno a ripetersi facendo leva sull’entusiasmo scaturito dalla bella affermazione a spese dei pugliesi. L’asticella delle difficoltà, però, è destinata ad alzarsi: gli irpini sono i grandi favoriti al salto di categoria insieme a un’altra nobile decaduta come la Viola Reggio Calabria, e hanno chiuso la regular season al secondo posto vincendo 20 gare su 26. Due delle quali proprio a spese dell’Esperia, superata il 29 novembre al PalaDelMauro (74-62) e anche a fine marzo nel match di ritorno giocato al PalaPirastu (65-79).

Dopo una partenza al di sotto delle aspettative, i campani hanno cambiato rotta a metà stagione affidando le chiavi della squadra alla guardia/ala slovena Primoz Kmetic, trascinatore assoluto con quasi 20 punti di media. Attorno a lui altri giocatori di livello per la categoria, come il lungo Jacopo Ragusa e il playmaker Donato Vitale.

La strada è in salita, ma il pronostico resta aperto a ogni scenario: le eliminazioni di due big come Carver Roma e Stella Ebk nel primo turno di post season contro le sfavorite Monopoli e Barcellona hanno sottolineato una volta di più quanto le dinamiche tecniche e psicologiche dei playoff siano imprevedibili. Del resto la stessa Avellino, negli ottavi, ha avuto bisogno della “bella” per superare un avversario non impossibile come Messina.

Parla coach Manca

Il tecnico esperino Federico Manca non nasconde il valore dell’avversario: «Avellino era candidata al salto di categoria fin dall’inizio», evidenzia, «durante la stagione ha anche aggiustato il roster e, pur avendo pagato qualcosa in termini di classifica per una partenza non perfetta, resta una delle grandi favorite. I playoff però sono un campionato a parte, lo abbiamo visto anche l’anno scorso. Noi ci arriviamo con fiducia: una volta entrati in ballo non vogliamo fare le comparse, ma provare ad arrivare fino in fondo». La Confelici spera intanto di recuperare qualche acciacco: «Siamo arrivati ai playoff in condizioni non ottimali», aggiunge il tecnico, «Morgillo convive con un problema al piede che gli crea parecchi fastidi e sta stringendo i denti. Anche Cabriolu ha qualche problema alla spalla. Cercheremo di gestire tutto al meglio». L’Esperia, intanto, si aggrappa ancora una volta al suo entusiasmo.



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