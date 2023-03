Un’Esperia in gran Formia 

Formia basket 54

Esperia 91

Formia : Macera 4, Ciccaglione, Parasmo, L. Antoniani 14, Garofalo, Odone 5, G. La Mura 28, Bertin, M. Antoniani 1, Gi. La Mura, Marciano 2. Allenatore Ticconi

Esperia Cagliari : Manca 2, Cabriolu 5, Perez Da Rold 11, Floridia 2, Chessa, Villani 6, Garello 33, Picciau 19, Locci 2, Sanna 11. Allenatore Manca

Parziali : 9-35; 32-52; 43-78



Tutto come nelle attese. L’Esperia non fa sconti al fanalino di coda Formia, “maltrattato” a domicilio con un +37 che vale la sesta vittoria consecutiva nel torneo di C Gold, la seconda nella fase a orologio. In una gara dal pronostico chiuso in partenza (i laziali sono ancora a secco di successi), i granata hanno comunque fatto a pieno il loro dovere, incanalando il match sui giusti binari già dopo 5 minuti con un break di 17-1. In controllo su un agevole +20 alla pausa lunga, i cagliaritani hanno amministrato nel secondo tempo conquistando la terza affermazione consecutiva lontano dall’Isola. Quel mal di trasferta che aveva caratterizzato la prima fase del torneo sembra ormai un lontano ricordo.

Il commento

Il banco di prova Formia non era certo uno dei più probanti, ma il tecnico Federico Manca tiene comunque a elogiare l’impegno dei suoi: «Siamo stati bravi a non sottovalutare l’impegno», spiega, «l’aggressività sui due lati del campo ci ha portati a scavare il solco già al termine del primo quarto. Sono contento, perché questa vittoria ci permette di avere continuità».