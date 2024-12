Un’escursione in motocicletta per ricordare Riccardo e Aurora 

La diciassettesima “Motodispersione di Natale… puliamo i boschi”, motocavalcata non competitiva in programma domani a Iglesias, sarà in memoria di Riccardo Lai e Aurora Marcia, i diciassettenni tragicamente scomparsi nell’incidente statale avvenuto alle porte della città la notte del 24 novembre.

«Vogliamo dedicare la Motocavalcata a Riccardo e Aurora. La loro passione e il loro spirito saranno sempre con noi, per guidarci lungo ogni sentiero che percorreremo. Un omaggio alla loro memoria: speriamo possano vegliare su di noi, accompagnandoci in ogni curva e in ogni tratto di strada - ha commentato Aldo Serra, presidente del Mc Iglesias – come suo padre, Riccardo frequentava attivamente il nostro motoclub e nel 2025 avrebbe dovuto gareggiare, ma purtroppo è andata diversamente. L’evento assume ora un significato particolare, ma restano l’opportunità di godere della bellezza dei nostri boschi e dei nostri paesaggi e il messaggio di impegno per la loro protezione, pulizia e conservazione». Nelle edizioni precedenti, presenti oltre 200 centauri. Domani partenza e arrivo al ristorante Corte Rubja e un percorso tra Barega, Monte San Giovanni, Monte Scorra, Nebida, Masua, Punta San Pietro e Bellicai.

