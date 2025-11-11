Unesco, la cucina italiana sarà patrimonio dell’umanità «Un’occasione per l’Isola» 

Cucina italiana verso il riconoscimento Unesco. E l’Isola è pronta ad essere protagonista. Lo assicura il Fipe Comfcommercio sud Sardegna.

Confcommercio

«Un'occasione storica», spiega il presidente Emanuele Frongia, «per valorizzare l'enogastronomia isolana e allinearci alle realtà più virtuose». Per ora l'Italia incassa la valutazione tecnica positiva del dossier di candidatura. Ora si attende la decisione finale del Comitato intergovernativo, in programma a New Delhi dall'8 al 13 dicembre. «Questa è per noi una grande possibilità», ribadisce Frongia. Sempre più l'enogastronomia è tra i protagonisti della scelta turistica di chi pensa a livello internazionale la propria meta. La Regione Sardegna ha una grande occasione per fare un salto di qualità e per noi il 2026 è importantissimo per allinearci con quanto, a livello nazionale, le regioni più virtuose stanno facendo e come ovviamente altre realtà internazionali stanno puntando». Per Frongia, il riconoscimento Unesco sarebbe anche un traino per il turismo enogastronomico sardo, un settore in forte crescita.

Il ministro

Sotto questo versante un passetto in avanti è fatto, ma il bello deve ancora venire. Il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, parla di «primo passo importante». Il responsabile del Masaf si rallegra dell’interesse «con il quale viene seguito il percorso di riconoscimento della cucina italiana a patrimonio dell’Unesco: non c’è sito di informazione, giornale specializzato, televisione che non abbia scritto un articolo o previsto un servizio». Lollobrigida ricorda, infatti, che «il riconoscimento ufficiale si deciderà il prossimo 10 dicembre nella riunione del comitato che si terrà a Nuova Delhi» dove «abbiamo candidato una grande tradizione, un elemento che ci contraddistingue, ma non abbiamo ancora tagliato questo meritato traguardo».

Il sottosegretario

Sulla stessa lunghezza d'onda si sintonizza anche il sottosegretario al Masaf, Patrizio La Pietra: «La cucina italiana è a un passo dal riconoscimento formale da parte dell’Unesco a patrimonio culturale immateriale dell’umanità. Un primo sì al quale confidiamo possa seguire il via libera definitivo da parte del Comitato intergovernativo dell’Unesco». Lollobrigida ricorda l’impegno del ministero e del ministro Lollobrigida con diverse iniziative a sostegno della candidatura della cucina italiana «con l’obiettivo dichiarato di raggiungere un traguardo ambizioso, che renderà il giusto merito alle nostre tradizioni agroalimentari, alla nostra cultura e alla nostra storia». In questa vicenda c'è anche un altro traguardo, questa volta già raggiunto. Perché la tradizione culinaria del nostro Paese unisce maggioranza e opposizione.

I parlamentari

Come dimostra la nota congiunta dei parlamentari Pd in commissione Agricoltura alla Camera: «È un riconoscimento che premia non solo la qualità dei nostri prodotti, ma soprattutto la cultura del cibo come identità, convivialità e sostenibilità», mettono nero su bianco Antonella Forattini, Andrea Rossi, Stefania Marino, Nadia Romeo e Stefano Vaccari. Riflessioni che accorciano la distanza con i partiti che sorreggono il Governo. «È un risultato dimostra che la cucina italiana è un linguaggio universale di eccellenza, radicato nei territori e capace di far riconoscere nel mondo la forza e l’autenticità del Made in Italy agroalimentare», dice infatti Giandonato La Salandra, membro di FdI in commissione Agricoltura a Montecitorio. Il traguardo a dicembre.

