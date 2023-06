Unesco, il dossier Nuraghi al Ministero  

È il brand dell’Isola più riconoscibile a livello internazionale. Un vastissimo museo a cielo aperto, un patrimonio ancora poco valorizzato a parte qualche rara eccezione. È un impulso verso un progetto di valorizzazione e tutela la corsa verso il riconoscimento dei monumenti della civiltà nuragica tra i Beni patrimonio mondiale Unesco, iter che ha segnato un deciso passo avanti con la presentazione della bozza preliminare del dossier al ministero della Cultura. Un lavoro durato più di due anni, basato sullo studio di trentadue siti.

L’obiettivo del progetto

Un lavoro di cui si è parlato ieri a Cagliari, nella sala conferenze dell’ex Manifattura, nel corso del convegno “Sardegna Isola dei nuraghi. Sviluppo territoriale partecipato”, promosso dall’associazione “La Sardegna verso l’Unesco” in collaborazione con la Fondazione di Sardegna e l’Anci Sardegna. Un incontro al quale hanno partecipato tanti sindaci di tutta la Sardegna. «Trentadue comuni che in realtà sono 377 perché l’impegno per la valorizzazione dei siti nuragici riguarda l’intero territorio regionale», ha sottolineato il presidente dell’associazione Pierpaolo Vargiu. «L'immenso patrimonio che fa della Sardegna un museo a cielo aperto rappresenta il principale asset di sviluppo sostenibile che abbiamo e che porterà crescita, occupazione, piani di sviluppo».

Motore dello sviluppo

A rappresentare la Regione c’era l’assessore degli enti locali Aldo Salaris. «La valorizzazione del patrimonio nuragico sardo - ha detto - rappresenta per la Sardegna la migliore occasione per sostenere nuove forme di sviluppo sostenibile». Sostegno anche da parte della Fondazione di Sardegna: «Abbiamo riconosciuto in questo progetto – ha detto il direttore generale Carlo Mannoni – alcuni dei valori propri della sua missione: la tutela e la valorizzazione del patrimonio archeologico della Sardegna e la cultura come motore di sviluppo sociale ed economico».

Rete dei territori

In campo anche il Consiglio delle autonomie locali. Spiega la presidente Paola Secci: «Oggi siamo pronti a condividere la bozza e il progetto “Sardegna l’isola dei nuraghi” con l’intento di aprirci ai suggerimenti e agli stimoli che provengono da chi amministra i territori. Lo scrigno di tesori della civiltà sarda già portato alla luce è solo una piccola parte della magnificenza ancora interrata che le campagne di scavo potrebbero restituirci». Per il presidente dell’Anci Emiliano Deiana si tratta di «un progetto che non ha eguali nemmeno a livello nazionale». Un progetto che coinvolge non solo alcuni siti bensì tutti i comuni, ciascuno con almeno un monumento della civiltà nuragica. Un patrimonio che aiuta a guardare al futuro.

