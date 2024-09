«Un’escalation di episodi, situazione inquietante» 

La solidarietà da parte di tutti i colleghi, lo sdegno per la gravità del fatto e l’allarme per l’ennesimo episodio di violenza ai danni un operatore sanitario in Italia, aggredito durante l’esercizio della sua attività professionale.

Il primo intervento è di Emilio Montaldo, presidente dell’Ordine dei medici della provincia di Cagliari: «Ormai domina la violenza che, ogniqualvolta non si ottenga nell’immediato ciò che si ritiene sia in qualche modo un diritto, sfocia in reazioni che non si possono tollerare in un vivere civile. Dalle aggressioni verbali, con minacce e improperi, che sovente passano ai fatti con percosse, pugni e calci, fino ad arrivare, talvolta, a conseguenze estreme. Questo può capitare per i motivi più banali: per una precedenza, per un confine non rispettato, per una lite condominiale, per un figlio bocciato a scuola. Ultimamente, con una escalation che li fa diventare quasi quotidiani, vanno di moda gli episodi di violenza nei confronti dei medici e dei sanitari in genere. L’ultimo a Cagliari, quando un paziente che, a suo parere, aveva aspettato troppo a lungo nella sala d’attesa del medico di medicina generale, lo ha aggredito fisicamente, provocandogli lesioni con prognosi di cinquanta giorni. Questo fatto è di estrema gravità».

Prosegue Montaldo: «L’inasprimento delle pene è relativamente inefficace nel contenere questi episodi. È invece necessario che siano disposte iniziative di comunicazione più diffuse possibile che servano ad avere il giusto atteggiamento nei confronti di chi presta la sua opera per la salute di tutti. Il rischio, reale e presente, è che nessun medico sia ancora disposto a mettere in pericolo la propria incolumità personale per svolgere la sua professione. D’altra parte, deve essere mandataria un’iniziativa che, fin dalle scuole primarie, trasmetta la giusta educazione e che porti al riconoscimento e il rispetto verso chi si prende cura della tua salute».

L’assessore regionale alla sanità Armando Bartolazzi si dice «sconcertato». «Dopo l'ultimo episodio a Foggia, che mi ha lasciato disgustato, non posso che condannare fermamente questo atto di violenza come ogni gesto vile rivolto a medici e al personale sanitario che ogni giorno si mette al servizio dei pazienti. Esprimo a nome dell'assessorato e della giunta tutta la solidarietà e la vicinanza al collega, sperando che gesti del genere non si ripetano mai più».

Dice il sindacato Snami, con il suo vicepresidente regionale Edoardo Depau: «Parliamo di un fatto deplorevole, che va condannato, perché mette a rischio l’incolumità dei medici e anche il rapporto medico-paziente. È diventato pericoloso lavorare in ospedale, adesso lo è anche fare il medico di medicina generale: i rischi che si corrono sono tra i motivi per cui i giovani fuggono sempre più dalla professione. Ricordo la collega di Serramanna in Guardia medica, che si è dovuta dimettere a causa delle minacce ricevute».

Dopo l’episodio di Foggia dei giorni scorsi, il sindacato, a livello nazionale, la espresso «sdegno e profonda preoccupazione per questi atti c he dimostrano come la situazione sia ormai fuori controllo e come l’inerzia istituzionale stia esponendo chi opera nel settore a rischi inaccettabili». Sottolinea il presidente Snami Angelo Testa: «Non possiamo più accontentarci di misure simboliche: ci vuole il pugno duro, non è solo questione di tutela dei diritti dei lavoratori, ma della sicurezza e della dignità di tutto il servizio sanitario».

«Aggredire chi tenta di salvare vite è un reato che va punito penalmente e con severità. Ma contestualmente bisogna intervenire sulle cause: quindi sanare la grave carenza di personale, arginare le fughe all'estero, combattere le querele temerarie per presunta colpa medica, valorizzare i professionisti economicamente e contrattualmente». Lo dichiara in una nota il presidente della Società Italiana di Chirurgia Massimo Carlini.

«Bene la proposta del ministro Schillaci dell'arresto in flagranza di reato per coloro che aggrediscono un professionista sanitario nell’esercizio delle proprie funzioni. La sensazione, però, - precisa Carlini - è che il provvedimento non possa bastare ad arginare il fenomeno; così come non sono sufficienti i presidi fissi delle forze dell'ordine e la presenza dell'Esercito nelle strutture sanitarie. Ora è necessario rimuovere le cause che determinano questa situazione intollerabile. Innanzitutto, la carenza di personale, che in Italia avrebbe portato a un incremento degli episodi violenti pari al 38% negli ultimi 5 anni».

Sottolinea il direttore generale della Asl 8 Marcello Tidore: «È un gesto assolutamente deprecabile, la violenza non ha mai alcuna giustificazione. Condanniamo qualsiasi aggressione o minaccia fisica e verbale a medici e professionisti che operano in sanità». (cr. co.)

