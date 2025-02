«Un’équipe da Cagliari per l’ortopedia» 

Un’equipe di specialisti arriverà al Cto di Iglesias da Cagliari per aiutare far ripartire l’attività di Traumatologia e Ortopedia e il Sirai ospiterà riabilitazione e lungodegenza. È uno degli annunci che l’assessore alla Sanità della Regione Armando Bartolazzi ha fatto ai sindaci del Sulcis, e poi ai cittadini che giovedì lo hanno atteso al termine della conferenza socio-sanitaria.

Le promesse

Sono tanti gli argomenti di cui i sindaci hanno discusso con Bartolazzi dopo che la manager della Asl Sulcis Giuliana Campus ha presentato un quadro della situazione locale. Un elenco di criticità, che parte dai reparti chiusi, dal pronto soccorso in crisi e dalle lunghe liste d’attesa passando per i problemi delle commissioni di invalidità. Criticità che hanno in Comune la carenza di medici e professionisti ormai rarissimi sul mercato del lavoro o comunque interessati più alla sanità privata. «L’assessore ha spiegato il percorso che si sta seguendo in Regione per provare a dare risposte e ha promesso che entro marzo la Neurologia dovrebbe tornare operativa e che ci sarà un arrivo di specializzandi e specializzati a rinforzare la cardiologia – racconta il sindaco Pietro Morittu – ha anche parlato di un tavolo regionale per riaprire urologia e personalmente ho avanzato la proposta di poter utilizzare risorse per “liberare” i letti di medicina con inserimenti in rsa per riavere posti nelle corsie di medicina interna, reumatologia e altri reparti». Unanime la richiesta dei sindaci per il potenziamento del Pronto soccorso per la quale l’assessore ha promesso il massimo impegno dopo aver annunciato il prossimo arrivo di un’equipe ortopedica al Cto di Iglesias. «Penso che sia un’occasione per provare a ripartire – ha detto il sindaco di Iglesias Mauro Usai – si tratta dell’équipe dell’ortopedia del Brotzu che verrà in trasferta a dare una mano nel territorio a seguito anche della constatazione del fatto che non è più possibile che tutti i pazienti che hanno problemi di traumatologia ortopedica vengano gestiti su Cagliari». La scelta è caduta su Iglesias non per ragioni politiche ma legate alle infrastrutture: non stiamo spostando niente da Carbonia a Iglesias ma è Cagliari che arriva a dare una mano». Il concetto è chiaro: con poco pù di 20 chilometri di distanza tra i due centri il campanilismo deve lasciare il tempo che trova. Per analoga ragione è stata unanime la richiesta di concentrare sul Sirai, dove c’è ora l’unica Rianimazione, tutto ciò che compete l’emergenza-urgenza (e qui potrebbe tornare attuale il tema del rientro al Sirai del Punto nascite).

L’attesa

Sul fronte delle commissioni di invalidità la promessa è stata quella di risolvere il pregresso entro l’anno. «Complessivamente l’assessore ha promesso un impegno costante. – analizza Daniele Mele, ispiratore della Marcia della salute – Tuttavia, la nostra pazienza è limitata e, se entro sei mesi non vedremo i miglioramenti promessi, non esiteremo a lottare con tutte le nostre forze per il ripristino di un servizio sanitario dignitoso».

