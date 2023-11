Una serata di quelle che Alberto Dossena porterà per sempre nell’album dei ricordi. Un muro difensivo, su cui sono andati a sbattere a turno tutti gli attaccanti della Juventus. Ma soprattutto il difensore di Bergamo ha scelto il palcoscenico dell’Allianz Stadium e la Vecchia Signora per segnare la sua prima rete in Serie A, allo stesso tempo interrompendo l’imbattibilità di Szczesny che durava da oltre 600 minuti. Ma la notte da sogno poteva diventare da leggenda se sul secondo colpo di testa non ci si fossero messi lo stesso portiere polacco e il palo. Resta l’emozione, «un’emozione incredibile», ha spiegato il giocatore a fine partita, «che porterò sempre con me. Ma ora spero di segnare altri gol».

Gioia e amarezza

Da una parte l’emozione per la prima rete in Serie A, dall’altra l’amarezza per una sconfitta che il difensore proprio non riesce a mandar giù. «Perché abbiamo fatto una bella partita, avremmo meritato almeno il pareggio». Il Cagliari non ha abbassato la testa contro la Juventus, provando a ribaltare il pronostico della vigilia. «Le ultime prestazioni, le vittorie contro Frosinone e Genoa, ci hanno dato fiducia. Ora siamo più solidi, iniziamo a conoscerci meglio con i nuovi». Abbastanza per provare a giocarsela contro la squadra che, almeno fino a stasera, guarderà tutti dall’alto. «Peccato, perché nel primo tempo siamo stati compatti. Nella ripresa, soprattutto nei primi 10-15 minuti, abbiamo subito troppo. Forse dovevamo avere più coraggio e personalità».

La grande gioia

Sul 2-0 il Cagliari non si è arreso e, nella serata dei difensori goleador, è stato proprio Dossena a suonare la carica. L’angolo da sinistra di Jankto, il colpo di testa e la palla imprendibile per Sczesny, che non subiva reti dal 23 settembre, l’autorete di Gatti nell’incredibile 4-2 col Sassuolo. Poi, sei gare con la porta inviolata. Fino alla zuccata vincente del giocatore del Cagliari, che qualche minuto dopo ha sfiorato il bis incocciando una palla toccata dal portiere e deviata dal palo. «Un’emozione incredibile, una serata indimenticabile. Dedico il gol alla mia ragazza, che era qua allo stadio, e ai miei genitori. Sono felice, ma prevale il rammarico per la sconfitta».

Avanti così

Perché va bene il gol, ma il Cagliari torna a casa senza punti. «Proviamo a ripartire dalla prestazione, ricordando però che i dettagli fanno la differenza. Il mister Ranieri ci ha fatto i complimenti ma anche lui, come noi, è dispiaciuto perché meritavamo di più». A proposito del tecnico: «Ci ha dato fiducia e coraggio, ha una grande esperienza e dobbiamo fidarci di lui. Ora però guardiamo avanti. Una partita come questa ci deve aiutare a crescere, contro le squadre alla nostra portata dovremo fare risultato».

Dossena mette in valigia un carico di emozioni ma guarda già al futuro. «Siamo un bel gruppo, dobbiamo convincerci del nostro valore e lottare per arrivare alla salvezza».

