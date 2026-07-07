«Un’emergenza che può essere letale» 

«In periodi di elevate temperature e umidità ambientali il nostro sistema di termoregolazione (la capacità di mantenere costante la nostra temperatura corporea) viene messo a dura prova. Si va da lievi malesseri fino a quadri gravi di ipertermia e perdita di coscienza, il cosiddetto colpo di calore», spiega Emilio Vallebona, direttore della SC di Medicina generale e d’urgenza del Policlinico ‘D. Casula’: «Il colpo di calore si verifica quando la temperatura corporea supera i 40°C. È un’emergenza medica e può portare a gravi danni all’organismo, fino alla morte, se la temperatura interna non viene ridotta immediatamente. Negli ultimi anni, con la tropicalizzazione del clima, abbiamo ricoverato nel nostro reparto un discreto numero di persone con danni da elevate temperature, anche gravi fino al colpo di calore».

«Il colpo di calore», prosegue il medico, «si verifica solitamente dopo esposizione prolungata al sole e spesso durante le ondate di calore. Gli individui con regolazione termica corporea compromessa, come ad esempio gli anziani e i bambini, sono più soggetti a questa evenienza, anche in assenza di temperature ambientali estreme. Il colpo di calore da sforzo è associato a sforzo fisico in un ambiente caldo».

«È fondamentale riconoscere i sintomi e i segni del colpo di calore: ci troviamo davanti a un individuo che, in condizioni di alte temperature ambientali, presenta temperatura corporea elevata (oltre 40°), confusione mentale, stato di agitazione e disorientamento, convulsioni, perdita di coscienza, fino al coma», segnala Vallebona: «In caso di sospetto di colpo di calore (da sforzo eccessivo o meno) è indispensabile allontanare immediatamente la vittima dalla fonte di calore portandola all’ombra e in zona ventilata e iniziare il raffreddamento corporeo con qualsiasi metodo disponibile: andranno rimossi gli indumenti, e dovremo usare spugnature fredde (con l’uso di lenzuola o asciugamani ghiacciati, impacchi di ghiaccio o ghiaccio secco nel cavo ascellare, all’inguine e al collo, docce fredde, ventilazione, fino all’immersione di tutto il corpo, esclusa la testa, in acqua fredda (efficacissima e rapidissima nel raffreddamento ma difficoltosa da attuare)».

«Le vittime di ipertermia da colpo di calore», conclude lo specialista, «richiedono un trattamento medico avanzato ed è pertanto necessaria l’assistenza dei servizi di emergenza sanitaria, con trasporto al più vicino Pronto Soccorso».