Un’embolia ha ucciso l’ex direttrice Cacip  

E’ stata una embolia gassosa a uccidere Anna Maria Congiu la ex direttrice generale del Cacip di 55 anni, morta la scorsa settimana dopo una immersione nella acque del Golfo di Cagliari. Lo ha stabilito il medico legale professor Roberto Demontis su incarico del pubblico ministero Ginevra Grilletti che conduce le indagini. L’autopsia è stata effettuata alla presenza dei legali dell’associazione di diving che giovedì scorso ha organizzato l’escursione a bordo di un gommone. La salma sarà ora restituita alla famiglia per i funerali.

La donna abitava con la famiglia a Poggio dei Pini. Una morte che ha suscitato grandissimo cordoglio: Anna Maria Congiu era conosciuta e stimata: funzionaria della Provincia del Sud, è stata sino allo scorso anno ai vertici del Cacip, incarico avuto per cinque anni. Oggi il professor Demontis invierà al magistrato il suo rapporto sull’esito della perizia necroscopica: possibili interrogatori per i prossimi giorni dopo che subito dopo la tragedia, era stata la Capitaneria di porto e la Polizia a raccogliere le testimonianze di chi ha aveva partecipato all’escursione a mare, compresi anche i responsabili dell’associazione di diving, esperta nella organizzazione di questi appuntamenti in acqua alle quali la vittima, una sub, definita da tutti, di grande esperienza, amava partecipare.

La donna si era immersa sulle tracce di un relitto. Poi è risalita con la bombola: sarebbe poi rimasta vittima di un malore. Sullo stesso gommone, subito indirizzato al porticciolo di Capitana dove era immediatamente scattata l’operazione di soccorso con la mobilitazione dell’unità medicalizzata del 118. I tentativi di salvare la donna erano stati purtroppo inutili tra lo sconcerto dei suoi compagni di avventura.

