Un’elisuperficie per il 118 

Elicotteri sulla Costa Verde con priorità per operazioni di emergenza, sicurezza, trasporto sanitario e supporto al turismo. Il Comune di Arbus ha dato il via libera alla realizzazione di un’elisuperficie, nei pressi della struttura “S’Ena Hotel”, in località Sa Perda Marcada, a pochi chilometri dalle dune di Piscinas: è la prima piazzola di atterraggio del litorale. È tutto pronto, i lavori stanno per partire, entro giugno è prevista l’inaugurazione di un servizio atteso da almeno 20 anni. Non sono mancate le proteste dei residenti nel villaggio turistico di Torre dei Corsari. «La Giunta – incalza Salvatore Ghiani - segua l’esempio del privato, liberi subito una piazzola per l’elisoccorso».

Una novità di grande rilievo, per garantire interventi di emergenza -spesso salvavita- per una fetta di territorio amato dai tanti turisti che frequentano la Costa Verde. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Comune che mette a disposizione l’area e la società Le Dune Service, dal 2021 gestore di S’Ena Hotel di proprietà del Comune. La proposta allo sportello Suape dell’unione dei Comuni Monte Linas, è stata presentata dalla società Dune di Piscinas. Il progetto prevede la «realizzazione di una piazzola di atterraggio a un uso limitato, non oltre 100 movimenti annui e solo di giorno». Soddisfatto il sindaco, Paolo Salis: «Durante l’istruttoria è emerso che l’opera non era prevista tra gli interventi inseriti nella fase di gara, tuttavia abbiamo valutato positivamente l'iniziativa, riconoscendone l’interesse pubblico».

«L’opera – commenta il vicesindaco, Simone Murtas - potrebbe rivelarsi decisiva per ridurre i tempi di intervento dei soccorsi, soprattutto in un’area caratterizzata da una certa distanza dai presidi ospedalieri».

«L’iniziativa privata – ricorda il consigliere di minoranza, Agostino Pilia- è di una tale importanza che non può che essere condivisa e sostenuta dagli enti pubblici, Comune, Provincia ed Asl». Un po’ soddisfati e un po’ delusi i residenti di Torre. «Senza medici di base tutto l’anno e con gli ospedali molto distanti- incalza Mario Mura- spesso abbiano sollecitato le Amministrazioni che si sono succedute, promesse tante, risultati zero. Per ogni emergenza, gli operatori del volo 118 continuano a sorvolare il villaggio alla ricerca di un posto idoneo».

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