Un’Eccellenza grandi firme 

Due stagioni quasi speculari in Promozione, col girone A capace di far emergere in modo chiaro una squadra e il gruppo B più combattuto e incerto. Un anno fa salirono in Eccellenza il Monastir, dominatore del torneo dalla prima giornata, e la blasonata Nuorese, protagonista di un’accelerata decisiva nella parte conclusiva del campionato. Stavolta hanno centrato il salto Lanusei e Buddusò: saranno in grado di replicare, nel massimo campionato regionale, le imprese di chi le ha precedute?

Un anno fa

Improbabile se ci si raffronta al Monastir, capace di competere a lungo per il primato col Budoni prima di avere un calo e arrivare comunque secondo, tanto da essere impegnato nei playoff nazionali (domenica c’è l’andata del primo turno contro la laziale W3 Maccarese). Possibile, seppur complicato, nel caso della Nuorese, arrivata sesta e mai a rischio retrocessione. Di sicuro il torneo sarà «difficilissimo» secondo Alberto Piras e Ferruccio Terrosu, allenatori che hanno portato al trionfo Lanusei e Buddusò e, a meno di problemi non alle viste, confermati anche per la nuova stagione. La loro analisi trova un facile riscontro scorrendo i nomi dei club protagonisti dell’annata 2025-26.

Formazioni

In base al piazzamento ecco Tempio, Ossese, Iglesias, Nuorese, Villasimius, Calangianus, Taloro, San Teodoro, Carbonia, Barisardo e Ferrini Cagliari cui si aggiungono le (possibili) corazzate Ilvamaddalena, Cos e Atletico Uri (retrocesse dalla Serie D). Tutte formazioni importanti, abituate a certi palcoscenici. Poi c’è il Monastir, che se non dovesse vincere gli spareggi partirebbe con i favori del pronostico: la formazione del tecnico Marcello Angheleddu è rodata, solida e completa e sarebbe davanti anche alle tre retrocesse in parte obbligate, per ovvi motivi, a rifondarsi. La posizione della Cos è da valutare, la società chiederà il ripescaggio, e una volta tirate le somme si chiarirà la posizione del Tortolì, secondo quest’anno nel girone A di Promozione e vincitore dei playoff.

Ogliastrini

«A Lanusei sentiamo la responsabilità», ha sottolineato Piras su Radiolina, «la squadra ha giocato sette degli ultimi dieci anni in Serie D e il pubblico è esigente. Però l’ambizione deve essere supportata dalla razionalità e bisogna andare per gradi. Abbiamo fatto qualcosa di eccezionale, ora dobbiamo strutturarci». Analisi su cui si è detto d’accordo il suo vice Enrico Cuccu, secondo il quale «siamo già pronti per figurare bene ma si parla di un livello alto, quindi dovremo intervenire per allestire una rosa importante. Molti giocatori saranno confermati, per altri faremo una valutazione». Fondamentale l’apporto dei tifosi. «Abbiamo avvertito la loro fiducia già dalle prime apparizioni, ci hanno seguito anche in trasferta. Un entusiasmo tanto coinvolgente che anche i ragazzi hanno dato qualcosa in più. Metà squadra è composta da giocatori stranieri e l’altra metà da sardi del territorio, tutti hanno avuto molto affetto dal pubblico. Se ci si trova bene, si dà il 10 per cento in più in campo».

Galluresi

Anche il Buddusò ha bruciato le tappe. «Il progetto era stato avviato l’anno scorso», ha spiegato il tecnico Ferruccio Terrosu. Ed è arrivato subito il salto di categoria, un’impresa per una squadra che un anno fa giocava in Prima categoria. «È fondamentale avere alle spalle una società solida. Abbiamo belle strutture, l’organizzazione fa la differenza. Siamo stati bravi, abbiamo iniziato a lavorare benissimo ad agosto ed è stata allestita una squadra competitiva. Da ottobre siamo balzati in testa alternandoci con alcune rivali, abbiamo avuto un leggero calo all’inizio del girone di ritorno con la cocente sconfitta contro l’Usinese ma lì c’è stata la svolta: anziché abbatterci abbiamo infilato nove vittorie. Quando si vince si crea anche la giusta mentalità. Grazie ai tifosi e all’entusiasmo, abbiamo preso sempre più consapevolezza». Ora il nuovo viaggio. «Dovremo capire subito cosa sarà l’Eccellenza. Speriamo di regalare emozioni importanti, ce la metteremo tutta».

