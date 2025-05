Undici paesi senza acqua nelle ore notturne 

Stop da domani notte, e per le prossime trenta notti alla fornitura dell'acqua notturna nel Sulcis. Stanno infatti iniziando i lavori nel potabilizzatore di Bau Pressiu a Nuxis a ridosso dell'omonima diga, invaso che tramite l'acquedotto Sulcis fornisce l'acqua potabile ai comuni di Carbonia, Gonnesa, Portoscuso, Giba, Masainas, Narcao, Perdaxius, Piscinas, Santadi, Tratalias e Sant'Anna Arresi. «Il potabilizzatore – si legge in una nota di Abbanoa – in questo periodo sta cambiando assetto rispetto all'approvvigionamento dall’invaso del Cixerri a quello del vicino bacino di Bau Pressiu, in cui le acque grezze, e di qualità inferiore, arrivate nei mesi passati dal Cixerri ha richiesto una maggiore intensificazione del processo della filtrazione dei fanghi, motivo per cui si è reso necessario programmare una accurata pulizia delle vasche,denominate (chiariflocculatori), che tramite un particolare processo, trattengono le impurità presenti nelle acque prelevate dagli invasi». Pertanto da domani notte l’impianto lavorerà con una sola vasca per volta per consentire le operazioni di pulizia. I lavori comporteranno la diminuzione dell’acqua potabile da distribuire nei comuni serviti dall’acquedotto Sulcis dalle ore 22 alle 6 del mattino del giorno dopo. «La sospensione che interesserà anche la zona di industriale di Portovesme e il Comune di Sant’Anna Arresi.

Abbanoa fa sapere «che verranno intrapresi tutti gli accorgimenti necessari a limitare i disservizi. che ogni anomalia riguardante il servizio potrà essere segnalata tramite il numero verde 800.022.040. La mattine durante la ripresa dell’erogazione. l’acqua potrebbe essere torbida. (f. m.)

