Undici nuovi volontari nel team della Croce rossa 

La sezione di Oristano della Croce rossa ha undici nuovi volontari in più che andranno a rinforzare gli organici. Durante il corso, svolto nella sede di Riola, I volontari hanno affrontato l’esame pratico ottenendo la certificazione per poter svolgere servizi anche in emergenza. Hanno imparato le tecniche di immobilizzazione e di trasporto sanitario ma anche appreso come rilevare e comunicare i parametri vitali durante le fasi dell’intervento. «Purtroppo, come anche per tutte le associazioni di volontariato, le persone disposte a dare una mano sono sempre meno e tale mancanza si rileva soprattutto nei giovani», spiega Marco Mocci, referente della Croce rossa. ( s. p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA