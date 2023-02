Undici novelle per Antonello Soriga  

Nato a Cagliari nel 1961, psicologo e psicoterapeuta, giudice onorario del Tribunale dei minorenni, Antonello Soriga (già autore dei fortunati “L’altalena di Chernobyl”, “Storie da matti”, “Il pozzo”) sforna per le edizioni Gpm una raccolta di undici novelle in bilico tra finzione e realtà, «il cui contesto è storicamente definito, animato da figure ispirate dal verosimile».

Spiega l’autore: «Il lettore si ritroverà immerso nella bellezza poco narrata della Sardegna sud-occidentale, quella del basso Sulcis e della Costa Verde. Al di là dell’ambientazione, il filo rosso che lega i racconti è il confronto, diretto o indiretto, dei protagonisti con gli ineffabili riflessi del rapporto fra spazio e tempo, coi crocevia della vita tra possibile e reale, tra concreto e improbabile».

La novella che dà il titolo alla silloge – primo premio al Napoli Cultural Classic del 2019 – è un affresco che scintilla d’azzurro e profuma di mare tra Porto Flavia, il Pan di Zucchero a Masua, Cala Domestica, il tempio di Antas a Fluminimaggiore, testimoni belli e impassibili di «un mondo passato e forse perduto di miniere di zolfo, piombo, bauxite, argento». E quando il vecchio Zio Eugenio, personaggio chiave del racconto e memoria storica di quei luoghi, con un ultimo sorriso allarga le braccia e spicca il volo oltre il parapetto della porta Vecelli di Porto Flavia, commozione e sollievo accompagnano il più perfetto – e forse, proprio per questo, spietato - dei finali. (fa. mar.)