Undici milioni per saldare il maxi debito 

Piovono denari sul Comune di Tortolì. Nel giorno in cui la comunità ha celebrato sant’Andrea, il Consiglio regionale ha stanziato 11 milioni di euro a beneficio dell’ente di via Garibaldi. Serviranno, soprattutto, per ripianare le perdite accumulate negli ultimi vent’anni nei confronti del Consorzio industriale, di cui il Comune è socio insieme alla Provincia di Nuoro, per potenziare l’aeroporto risorto in estate, cancellare debiti ereditati dal passato, e interventi pubblici nell’abitato. «In un assestamento di bilancio - dichiara il sindaco di Tortolì, Marcello Ladu - mai prima d’ora Tortolì aveva beneficiato di una simile attenzione che ci consentirà di mettere ordine alle casse comunali».

Grana risolta

I crediti vantati dal Consorzio industriale verso il Comune ammontano a oltre 6 milioni di euro. Tanto che la lite è finita a colpi di carte bollate. Affari del passato. In due circostanze il Consorzio ha citato al Tribunale di Lanusei il Comune che, a sua volta, qualche anno fa, ha nominato un legale contestando la regolarità dei bilanci consortili. «Senza entrare nel merito dei motivi che hanno originato il disavanzo - dice Ladu - sono soddisfatto ed esprimo riconoscenza al presidente della Regione, Christian Solinas, per e aver risolto un problema che rischiava di far saltare gli equilibri di bilancio comunale». Oltre all’azzeramento dei debiti nei confronti del Consorzio, Tortolì è beneficiario di altri 3,5 milioni di euro per per l’adeguamento infrastrutturale dell’aeroporto al traffico commerciale, prossima sfida di Aliarbatax.

Le altre risorse

Al tesoretto di 9,5 milioni di euro si aggiungono quasi 2 milioni tra opere pubbliche e salvaguardia degli equilibri di bilancio per espropri (1,2 milioni). Al complesso sportivo di Zinnias sono stati destinati 525 mila euro, a integrazione di un precedente finanziamento di 250 mila euro erogati dall’assessorato regionale allo Sport. «Con queste risorse siamo già in grado di avviare, entro fine anno, le procedure per realizzare un campo da calcio omologato per la Serie D, derogabile per la Lega Pro. Siamo in attesa del responso del ministero dello Sport per ulteriori 700 mila euro che ci consentirebbero di costruire un impianto omologato per tutte le discipline dell’atletica leggera». Via Monsignor Virgilio è ancora disseminata di barriere architettoniche. «Ora potremo abbatterle con uno stanziamento di 100 mila euro». Fondi inseriti in assestamento di bilancio con un emendamento del consigliere regionale Salvatore Corrias.