Undici liste in campo per il voto di maggio 

Ne dichiara quattro l’ex sindaco Mario Puddu, primo pentastellato a conquistare (dieci anni fa) la fascia tricolore asseminese ma ora in rotta con il Movimento e a capo di un progetto civico in cui sono confluiti anche Riformatori, Udc, Sardegna 20Venti, Fortza Paris e, nuovo arrivo, Italia Viva. Puddu guiderà una sua civica, il simbolo sarà la sagoma del Ponti nou su un campo diviso in due metà, una rossa e una blu.

Domani alle 12, termine ultimo per la presentazione di candidati, liste e programmi, i giochi saranno fatti: fino ad allora è il tempo degli ultimi ritocchi e della tattica. Niside Muscas annuncia che sarà sostenuta da tre liste, una per ciascuno dei partiti che l’hanno candidata: Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia. Nei giorni scorsi era trapelata l’eventualità di una quarta lista, ma poi è arrivata la conferma: nessun ospite inatteso per il centrodestra “ristretto”.

Undici. Tante, alla luce del ritiro del Psd’Az dalla competizione, dovrebbero essere le liste sottoposte alla volontà popolare degli asseminesi che, fra un mese e spiccioli, saranno chiamati a eleggere sindaco e Consiglio comunale. Come giocatori di poker, i tre candidati a sindaco di Assemini osservano le proprie carte stando attenti a non mostrarle agli avversari e poi, come nel bridge, annunciano le “prese”.

Centrodestra

Progetto civico

Campo progressista

La coalizione formata da Cinquestelle e Partito democratico più Verdi, Possibile, Partito socialista italiano e Azione, invece, sarebbe al lavoro per la compilazione di una quarta lista, fanno sapere dallo staff dell’ex assessore Diego Corrias, in corsa per la poltrona da sindaco: una civica a supporto di quelle del M5s, del Pd, e degli alleati minori.

In quella del Pd dovrebbe essere rappresentato anche il circolo “Velio Spano”, guidato da Simone Rivano e contrassegnato da una linea critica nei confronti della linea del segretario cittadino Antonio Caddeo (rinvio del congresso cittadino a dopo il voto e alleanza con gli ex avversari pentastellati). La ricucitura sembra cosa fatta ma si vedrà domani. Francesco Consalvo, consigliere espresso dal circolo alle elezioni di cinque anni fa nella lista “Progressisti”, non sarebbe fra i candidati.

Confronto

Dopo l’ufficializzazione di liste, candidati a sindaco e programmi potrebbe essere raccolta la sfida lanciata da Diego Corrias agli avversari: un confronto a tre in piazza. Puddu si era detto impaziente, Muscas aveva dato appuntamento a dopo il 29 aprile. Ad Assemini, dopo le schermaglie della settimana scorsa, si preannuncia un maggio ad alta intensità.

