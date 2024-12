Undici famiglie prigioniere  di una strada mai asfaltata 

Acqua e fango durante l’inverno e polvere d’estate: i residenti del vico ottavo Is Prunixeddas, di Uta, sono prigionieri della strada in terra battuta e dissestata. Undici famiglie da anni chiedono che la via, lunga 200 metri, venga asfaltata, com’è stato per tutte le altre strade del paese. «Vivo qui da quarant’anni», afferma Ignazio Desogus: «Ci siamo rivolti tante volte al Comune, anche con una raccolta di firme, ma non abbiamo avuto risposte». Tra i residenti ci sono anche persone anziane, con problemi di salute, che non possono uscire di casa: «Mia madre, di 71 anni, non può andare a trovare sorella: la strada è troppo malridotta, e sono costretta ad accompagnarla con l’auto».

«I rimedi provvisori, con la stesura della ghiaia, non bastano più», le fa eco Tommaso Mancuso: «La strada è piena di pozzanghere profonde: ciò rende difficoltoso percorrerla in auto. Chiediamo che venga asfaltata: non possiamo continuare a vivere così».

«Purtroppo – risponde la vice sindaca Michela Mua – ci troviamo in un ambito in cui gli edifici sono stati realizzati, in tutto o in parte, senza il rispetto delle regole urbanistiche. L’unico iter percorribile è sanare urbanisticamente l’intero comparto. Non è possibile che l’amministrazione intervenga con soldi pubblici per realizzare opere che sono a carico dei privati. Non solo: la regolarizzazione urbanistica dell’area deve passare attraverso un piano che preveda il riordino complessivo e la cessione delle aree per le opere pubbliche necessarie».