Undici corsi nella Scuola del popolo  

Prenderanno il via il 6 novembre i corsi della Scuola del popolo di Oristano, progetto promosso dalla Cgil con l’obiettivo di «provocare e far emergere bisogni culturali inespressi, sottraendo così le persone alla solitudine».

Sono in tutto undici i corsi attivati per l’anno 2023/’24, alcuni gestiti direttamente e ospitati in alcune scuole cittadine, altri in collaborazione con il Cpia 4: si va dalle lezioni di pittura e storia di Luigi Taras a quelle di matematica ri-creativa e fisica, a cura del docente Franco Figus. E ancora, la grammatica delle forme spiegata da Carlo Pettinau. Nei due corsi realizzati con il Centro per l’autonomia le tematiche femminili, esaminate nella letteratura grazie a Danila Simonetta, vengono poi affrontate sotto gli aspetti legali dall’avvocata Marongiu. In via sperimentale partirà infine un corso di progettazione e realizzazione di un’opera scultorea. Si tratta di un progetto ambizioso che vedrà coinvolti sia gli studenti del Liceo Artistico che i corsisti della Scuola del pPopolo, gettando così un ponte tra le generazioni unico nel suo genere. Le lezioni si terranno a Terralba presso l’Istituto Superiore.

Le iscrizioni, sui moduli disponibili sulla pagina Facebook “Scuola del Popolo Oristano”, devono essere inviate all’indirizzo scuoladelpopolo.or@gmail.com entro il 20 novembre. Per informazioni 3248393291. ( m. g. )

