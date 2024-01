Undici Comuni dicono no 

Undici paesi del Nord Est in blocco, formalmente schierati contro la speculazione eolica. È stata una giornata importante ieri a Tempio, che forse va oltre il dato di cronaca. L’Unione dei Comuni Alta Gallura ha deciso di fare suoi, nella sostanza, i contenuti della vertenza promossa dal Coordinamento contro la speculazione eolica e fotovoltaica. Una presa d’atto formale, con conseguenze pratiche già annunciate dal presidente dell’Unione, Gian Mario Mamia e da tutti i sindaci. Le amministrazioni comunali hanno annunciato il varo di un pacchetto di vincoli per bloccare la proliferazione dei parchi eolici. Non solo, ieri è emersa con chiarezza l’apertura di due nuovi fronti: il contrasto ai cantieri dell’agri fotovoltaico e una immediata ridiscussione dei rapporti con Terna (il colosso della rete elettrica nazionale). L’Unione dei Comuni Alta Gallura scende in campo anche per ottenere “l’interramento di ogni elettrodotto per il trasporto dell’energia elettrica e lo stop definitivo di ogni elettrodotto aereo con tralicci”. La vertenza sull’eolico ha fatto emergere altre questioni che ora entrano nel pacchetto di misure approvate. Dice il presidente Gian Mario Mamia: «Abbiamo deciso di iniziare questo percorso che porterà alla deliberazione dei provvedimenti più tecnici e dettagliati da parte di ciascuno dei nostri comuni associati. Il dato di questa giornata è che l’Unione Alta Gallura, pienamente consapevole dei rischi che corre il nostro territorio, passa dalle dichiarazioni di principio ai fatti».

Modificare subito i Puc

ll pacchetto di misure che l’Unione Alta Gallura si è impegnata a promuovere è complesso. Ecco i punti salienti:; moratoria di sospensione di ogni autorizzazione di qualsiasi impianto sia da fonte rinnovabile che fossile; mappatura concertata con le comunità locali delle aree idonee e non idonee; predisposizione di un piano energetico regionale che rispetti i 6 GW assegnati alla Sardegna; integrazione e modifica dei Piani urbanistici al fine di una più puntuale tutela del territorio; mappa dei beni identitari sui quali apporre vincoli coordinati in una visione sistemica di protezione; prevalenza assoluta dei progetti di sviluppo (turistico e non solo) incompatibili con piani industriali non concertati e dannosi per il territorio. Mamia spiega: «Ci proviamo con i nostri mezzi a fare valere le ragioni delle comunità che rappresentiamo. Questa Unione dei Comuni ha maturato una importante esperienza, a partire dal 2016. Ci opporremo in tutti i modi ai progetti calati da Roma. Io sono il sindaco di Badesi, quale futuro può avere il mio paese, che vive di turismo, se saranno visibili torri alte 240 metri tutto intorno a noi. E siamo fortemente preoccupati anche per l’agrifotovoltaico. Non consentiremo che i pannelli vengano piazzati ovunque. E dico anche alla Regione che i sindaci devono essere aiutati e sostenuti in questo. I nostri no, i nostri dinieghi ai progetti ci espongono a cause di risarcimento. Noi rispondiamo in solido insieme alle amministrazioni che rappresentiamo. È bene che tutti siano consapevoli di questo».

I nuovi vincoli

Ieri, incontrando la delegazione del Coordinamento degli anti eolico, i sindaci di diversi comuni (Luras, Aggius, Calangianus, Viddalba, per citarne alcuni) hanno annunciato l’adozione di misure per limitare la realizzazione di impianti fotovoltaici. Gianni Monteduro, uno dei rappresentanti del Coordinamento Gallura, commenta: «Per noi è stato un successo, c’è una presa d’atto formale che porta dentro 11 consigli comunali la nostra battaglia e annuncia l'adozione di misure concrete contro la devastazione della Gallura».

RIPRODUZIONE RISERVATA