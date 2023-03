Undici centri al voto, un sindaco su due punta alla riconferma 

A poco più di un mese dalla presentazione delle liste per il rinnovo dei consigli comunali che si terranno il 28 e 29 maggio, iniziano a delinearsi ancora meglio i nomi dei candidati sindaci e i raggruppamenti che scenderanno in campo negli undici centri dell'Oristanese chiamati alle urne: Ales, Boroneddu, Cabras, Milis, Modolo, Narbolia, Nughedu Santa Vittoria, Pompu, Simala, Soddì e Villaverde. Sino ad oggi sei sindaci uscenti hanno annunciato la loro ricandidatura.

Sinis-Montiferru

Nel centro più importante, Cabras, al momento sono tre i raggruppamenti a contendersi la guida del Comune: quelli guidati dal sindaco uscente Andrea Abis, dal capogruppo della minoranza Gianni Meli e dal già sindaco Pasquale Castangia. Non è detto però che, a sorpresa, ne spunti un quarto.

A Narbolia invece il sindaco Gian Giuseppe Vargiu conferma la sua ricandidatura e annuncia: «Il gruppo uscente si ripresenta compatto».

Nessuna notizia invece al momento trapela da Milis, dove il Comune è attualmente retto dal commissario regionale Antonio Massidda. «Avverto che qualcosa si sta muovendo dal fatto che alcuni ex amministratori vengono in Comune per chiedere alcune informazioni - afferma Massidda - ma ancora non trapela nulla di ufficiale». Evidentemente c’è molta cautela dopo che alle elezioni del giugno 2022 l’unica lista presentata e guidata dal candidato sindaco Raimondo Deiola, non aveva raggiunto il quorum.