Undici assunzioni per migliorare la pianta organica del Comune 

Undici assunzioni nel Comune di San Giovanni Suergiu: un organico più ricco per dare modo all’amministrazione comunale di rispondere alle esigenze della comunità.

«La programmazione del personale è sempre la più delicata e lunga da perseguire- sottolinea la sindaca Elvira Usai- ma anche la più decisiva per affrontare l'erogazione efficace dei servizi al cittadino e portare avanti il mandato elettorale dei politici. Siamo felici per questi giovani di San Giovanni Suergiu e del territorio che hanno vinto il concorso e potranno restare qui a lavorare e a costruirsi il proprio futuro. In un momento di gravi oscillazioni economiche e sociali, avere un posto di lavoro statale sotto a casa è un grande traguardo di vita».I nuovi assunti saranno assegnati a diversi settori che soffrono di mancanza di professionalità da parecchio tempo a causa di turn over e dei limiti di spesa legati al personale. Sono due assistenti sociali, due istruttori amministrativi, un elettricista, un vigile e un istruttore tecnico. Successivamente nel corso dell'anno in base ai pensionamenti previsti , si libereranno altri posti per coloro che sono risultati idonei nelle fasi concorsuali.

RIPRODUZIONE RISERVATA