Undici assunzioni con il bando Lavoras 

Con un finanziamento di 209mila euro del piano regionale Lavoras il Comune di San Gavino assumerà 11 persone che saranno inserite in diversi cantieri che partiranno nelle prossime settimane. «I lavoratori hanno già effettuato le prove di idoneità. Poiché non si è presentato nessun idraulico, la Giunta ha trasformato quel posto in uno da giardiniere. Tutti i beneficiari, in particolare sei operai, tre giardinieri, un muratore, un geometra coordinatore, saranno assunti per 8 mesi a 30 ore settimanali. Il Comune grazie al progetto trova risorse umane indispensabili per gestire varie problematiche del paese e contemporaneamente offre posti di lavoro a chi è disoccupato».

In questo modo l’amministrazione potrà anche potenziare il proprio organico ridotto all’osso soprattutto nel settore tecnico, ma anche nel campo della cura degli spazi verdi e nei lavori da svolgere per la cura delle strade, dei marciapiedi e per la pulizia delle tante aree urbane. «Il fondo messo a disposizione – aggiunge l’assessore Bebo Casu – è di 209mila euro che andranno interamente agli assunti grazie al lavoro delle dipendenti comunali che si occuperanno delle assunzioni, buste paga e rendicontazione. Con questo finanziamento regionale siamo riusciti a creare nuove opportunità di lavoro».

