Undici artisti per il Campus di energia creativa 

Arrivano da tutta la Sardegna, ma già con una proiezione nazionale e internazionale, gli 11 cantautori che si ritroveranno a Bitti, da giovedì a sabato per seguire il Campus di energia creativa, il progetto di formazione musicale ideato da Piero Marras, che ne curerà la direzione artistica con il patrocinio dell’amministrazione comunale.

Dopo i successi registrati nelle tre precedenti edizioni, nel 2021 nella foresta di Badde ‘e Salighes a Bolotana, all’Asinara nel 2022 e poi a Nuoro, quest’anno sarà la comunità e il territorio dell’estremo nord della Barbagia a ospitare una 3 giorni di lavori che hanno l’obiettivo di favorire e stimolare la libera creatività e, con essa, il processo di autostima nell’individuo attraverso il dialogo e l’interazione, passaggi questi che puntino a un arricchimento della sensibilità e dell’apertura al mondo: un traguardo che deve quindi creare le migliori condizioni per valorizzare e incentivare la cultura del territorio e il senso di appartenenza. Un territorio in cui immergersi per diventarne parte, tra storia e ambiente, cultura, tradizioni e buon cibo.

Gli undici artisti in arrivo sono: Bujumannu, Igor Lampis, Kasia, Dalila Kayros, Pasquale Demis Posadinu, Carlo Doneddu, Roberto Acciaro, Yasmin Bradi, Manuela Mameli, Sophia Murgia, Giulio Salis. Il concerto in programa l’ultima sera, con ingresso gratuito, a Cinema Teatro Ariston alle 21, sarà condotto da Giacomo Serreli. Spiega Piero Marras: «La cosa che mi sorprende di più, ogni anno, è la voglia dei ragazzi, sempre nuovi, di partecipare. Il Campus di energia creativa non è una competizione, non è una gara. Non si vince niente. Eppure è grande il bisogno di esserci per confrontarsi».

