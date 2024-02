Undici alloggi popolari da assegnare, c’è il bando pubblico 

Al via il bando del Comune di Settimo San Pietro per l’assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Nei prossimi mesi nel territorio comunale si renderanno disponibili undici alloggi che verranno assegnati agli aventi diritto attraverso questo avviso pubblico che determinerà la graduatoria per gli assegnatari. L’obiettivo è bruciare i tempi. Il bando darà la misura esatta delle necessità in paese in materia di edilizia popolare.

«Per l’amministrazione comunale - spiega il sindaco Gigi Puddu - si tratta del raggiungimento di un importantissimo obiettivo che la Giunta si è posto sin dall’inizio di legislatura. Vogliamo dare risposta a un diritto fondamentale, come quello della casa ai nostri concittadini, in particolare alle categorie più svantaggiate. Le prime abitazioni saranno disponibili forse già dall’inizio dell’estate».

Si renderanno disponibili due alloggi in via Democrito in corso di riqualificazione (di proprietà comunale), uno in via Leonardo Da Vinci (di proprietà agenzia regionale Area), otto nella lottizzazione Le Vigne (lungo via San Salvatore), in corso di realizzazione (di proprietà comunale). (r. s.)

