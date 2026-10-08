Undici alloggi: affitto agevolato 

Contro l'emergenza abitativa, l'amministrazione comunale ha assegnato undici alloggi di proprietà dell'ente. Situate in via Pozzo, le case saranno date in locazione per otto anni, con un patto di futura vendita a prezzo calmierato, e sono stati destinati a nuclei familiari che non potrebbero usufruire di altre agevolazioni, in assenza dei requisiti per rientrare nelle graduatorie finalizzate all'assegnazione delle case popolari. «È una misura alla quale teniamo particolarmente perché offre stabilità a undici famiglie, molte con bambini e persone con disabilità, che hanno un reddito, lavorano, ma non guadagnano sufficientemente per poter accedere ai normali finanziamenti offerti dalle banche e dal mercato immobiliare», ha commentato il sindaco Nizzi: «Questo bando offre loro respiro, andando a contribuire alla serenità del focolare domestico al quale ogni cittadino ha diritto». (t.c.)

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