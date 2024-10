Undicenne schiacciato dal cancello 

Attimi di paura martedì sera a Esterzili, dove un bambino di 11 anni è rimasto coinvolto in un incidente al campo sportivo, in località Taccu. Intorno alle 18.30 il cancello d’accesso alla struttura ha improvvisamente ceduto, colpendo il piccolo mentre si trovava all’esterno. Il bambino, immediatamente soccorso, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Brotzu di Cagliari, dove è tuttora ricoverato.Il piccolo ha riportato la frattura del coccige, le sue condizioni sono stabili. Gli esiti della Tac, attesi nelle prossime ore, chiariranno la diagnosi. Se confermata la frattura, la prognosi potrebbe richiedere almeno 30 giorni di recupero, con il bambino sotto osservazione in chirurgia pediatrica.

La dinamica

È ancora da chiarire, ma secondo le prime ricostruzioni l’undicenne stava partecipando ai laboratori organizzati al centro sociale “Fernando Pilia”, un’iniziativa messa in piedi da alcune mamme del paese, tra cui la madre del bambino stesso, in vista della festa tradizionale di Is Animeddas, in programma per il primo novembre.Dopo circa tre ore di attività, con molti dei partecipanti già tornati a casa, il piccolo, in attesa della madre, ha deciso di uscire per giocare da solo all’esterno della struttura. Attratto dal cancello d’ingresso al campo, adiacente al centro sociale, ha spinto e tirato più volte l’inferriata. Alcuni passanti lo hanno notato avvertendolo del potenziale pericolo e invitandolo ad allontanarsi, ma il bambino, come spesso accade alla sua età, ha continuato a giocare ignorando i rischi.La situazione però è degenerata improvvisamente. Tirando con forza, il piccolo ha provocato l’uscita del cancello dai binari, e la pesante struttura si è abbattuta su di lui, schiacciandolo. Il forte boato ha allarmato le persone ancora presenti nel centro sociale.

I soccorsi

Hanno trovato il bambino sotto il cancello, ma sempre vigile. Le mamme spaventate hanno immediatamente allertato i soccorsi. Un’ambulanza del 118, proveniente da Sadali, è giunta sul posto in tempi rapidi e ha provveduto al trasporto del bambino all’ospedale Brotzu, dove è stato subito ricoverato in chirurgia pediatrica per accertamenti.La notizia dell’incidente si è diffusa velocemente, scuotendo profondamente l’intera comunità. La paura di una tragedia è stata palpabile tra i residenti, soprattutto alla luce di episodi simili accaduti di recente in Sardegna.

RIPRODUZIONE RISERVATA