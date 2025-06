Undicenne investito davanti all’area giochi  

Ieri sera erano ancora in corso i rilievi della polizia municipale nel tratto di via Roma recentemente riaperto alla circolazione, dove nel tardo pomeriggio si è verificato un incidente stradale. Un undicenne è stato investito da un’automobile davanti all’area giochi.

Soccorso tempestivamente da un equipaggio del 118 appena la segnalazione è stata trasmessa alla centrale, il bambino è stato ricoverato in codice rosso. Tuttavia l’inquadramento del sinistro, secondo le notizie di ieri pomeriggio, è stato definito “per dinamica”, vale a dire per via delle circostanze oggettive dell’investimento che impongono ai soccorritori di valutarlo come un evento potenzialmente grave e da trattare quindi con massima cautela. A prima vista, però, il bambino non apparso in condizioni particolarmente preoccupanti. Ora naturalmente restano da individuare con esattezza le circostanze dell’investimento, e da individuare eventuali responsabilità.

A questo, appunto, serviranno i rilievi effettuati ieri nella zona dagli agenti della Municipale, che hanno ascoltato le persone che erano presenti nell’area nel momento in cui l’auto ha investito l’undicenne, oltre a cercare di individuare elementi come la possibile velocità del veicolo.

